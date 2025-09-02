ರಾಯಚೂರು: ಹಾವು ಕಡಿದು ರೈತ ಮೃತ್ಯು
ರಾಯಚೂರು: ಹಾವು ಕಡಿತದಿಂದ ರೈತ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಘಟನೆ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಮರಾಪುರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನವಿಲಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ನವಿಲಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಹನುಮಂತ್ರಾಯ (40) ಮೃತಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಹಾವು ಕಡಿದಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿಷ ಆವರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋದ ಈತನನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಮೈಯೆಲ್ಲಾ ವಿಷ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಿ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ದಾರಿ ಮಧ್ಯೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಮೃತ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಹೆಂಡತಿ, ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ.
