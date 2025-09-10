ರಾಯಚೂರು: ಹೊಲಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಗಳ; ಓರ್ವ ಮೃತ್ಯು
ರಾಯಚೂರು: ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆಯಾಗಿದ್ದು, ಓರ್ವ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಘಟನೆ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕುನ ಮುಂಡರಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭಾಷುಮಿಯಾ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಿದಾಗ ಪಕ್ಕದ ಹತ್ತಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ನೀರು ಹರಿದು ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಾಬ್ ಹಾಗೂ ಭಾಷುಮಿಯಾ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳವಾಗಿದೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಸಾಬ್ ಭಾಷುಮಿಯಾಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ 8ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಭಾಷುಮಿಯಾ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಸಮೀಪದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅಬ್ದುಲ್ ಸಾಬ್ ಹಾಗೂ ಹಾಜಿಬಾಬು ಅವರು ತಡೆದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು, ಕೈ ಮುಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎದೆ ಹಾಗೂ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ ಭಾಷುಮಿಯಾ ಎದೆ ನೋವಿನಿಂದ ನರಳುತ್ತಾ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಮೃತನ ಪತ್ನಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ್ವಯ ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಪುಟ್ಟಮಾದಯ್ಯ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಿಎಸ್ಐ ವೈಶಾಲಿ ಝಳಕಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.