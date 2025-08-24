ರಾಯಚೂರು | ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ : ಎಸ್.ಮಾರೆಪ್ಪ
ರಾಯಚೂರು: ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮೂದಾಯಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಹೋರಾಟ ರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕ ಎಸ್.ಮಾರೆಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು
ಅವರಿಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಕರೆದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂದು ಆಶಾಭಾವನೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಲೆಯ, ಲಂಬಾಣಿ, ಭೋವಿ, ಸಮೂದಾಯಗಳ 26 ಜನ ಶಾಸಕರು, ಸಚಿವರುಗಳ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಸ್ಪರ್ಶ್ಯ ಜಾತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಶೇ.1 ರಷ್ಟು ಮೀಸಲನ್ನು ಅಲೆಮಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಎಚ್.ಸಿ.,ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅನೈತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾದಿಗ ಸಮಾಜದ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸೋತತಂತಾಗಿದೆ. ಮಾದಿಗ ಮತ್ತು ಹೊಲೆಯ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಾತಿಗಳು ಸಹೋದರರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಮೂದಾಯಗಳ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಹಕ್ಕು ಕಸಿಯಲಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮೂದಾಯಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶೇ.1 ಮೀಸಲು ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವವರೆಗೆ ಅಲೆಮಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕ ಹೇಮರಾಜ ಅಸ್ಕಿಹಾಳ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕೊಪ್ಪರ, ಆಂಜಿನಯ್ಯ ಕುರುಬದೊಡ್ಡಿ, ತಾಯಪ್ಪ ಗಧಾರ, ಅಬ್ರಹಾಂ ಕಮಲಾಪುರು, ಜಂಬಣ್ಣ, ಕೃಷ್ಣ ಸೇರಿ ಇತರರಿದ್ದರು.