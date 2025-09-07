ರಾಯಚೂರು | ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವ : ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ಸಂಭ್ರಮ
ರಾಯಚೂರು : "ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗಿದೆ" ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಸುದೀರ್ಘ ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಕ್ಕ ಖುಷಿಗಾಗಿ ಇಂದು ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಬಂಧುಗಳು ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
ನಗರದ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಈ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಮುಖಂಡರು ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಹೋರಾಟಗಾರರ, ಮುಖಂಡರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗವನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ನಂತರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿಯಾಗಲು ತಮ್ಮದೆಯಾದ ಪ್ರಭಾವ, ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯಿಂದ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸಿದ, ಹಾಗೂ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ, ಶೋಷಿತರ ಗಟ್ಟಿಧ್ವನಿ ಎಚ್.ಆಂಜನೇಯ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಲಿನ ಅಭಿಷೇಕ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಠಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆಂಜನೇಯ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೆ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ನೆರೆದಿದ್ದ ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ, ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ, ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯಗಳು ದಾಸ್ಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಭಾವ ಪ್ರದರ್ಶನದಂತಿದ್ದವು.
ಅಂಬಣ್ಣ ಆರೋಲಿಕರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಹೋರಾಟಗಾರ ಅಂಬಣ್ಣ ಅರೋಲಿಕರ್, ಜೆ.ಬಿ.ರಾಜು, ಅಬ್ರಹಾಂ, ಜಾಕೋಬ್, ಶರಣು ತುಗ್ಗಲದಿನ್ನಿ, ಕೆ.ಪಿ.ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಜನಾರ್ಧನ್, ಜಯ್ಯಪ್ಪ ಶಿರವಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಂಜನೇಯ ಅವರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.