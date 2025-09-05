ರಾಯಚೂರು | ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಡೆದ ಮಿಲಾದುನ್ನಭಿ ಹಬ್ಬ
ರಾಯಚೂರು: ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ (ಸ) ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಿಲಾದುನ್ನಭಿ ಹಬ್ಬ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಡಗರ, ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಡೆಯಿತು.
ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ತಮ್ಮ ಮನೆ, ಮಸೀದಿಗಳನ್ನು ಜಗಮಗಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥ ತಯಾರಿಸಿ ಪರಸ್ಪರ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೆ ಹಂಚಿದರು.
ಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಬಡಾವಣೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಮಸೀದಿಗಳಿಂದ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಅವರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಮೆಕ್ಕಾ ಹಾಗೂ ಇಸ್ಲಾಂ ಪ್ರಚಾರ ಅರಂಭಿಸಿದ ಮದೀನಾ ನಗರಗಳ ಸ್ಥಬ್ದ ಚಿತ್ರದ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು.
ಮೆರವಣಿಗೆ ಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಪ್ರವಾದಿ ಅವರ ಜೀವನ, ಭೋಧನೆಯ ಕುರಿತ ನಾತ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂತು.
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಗರದ ತೀನ್ ಕಂದಿಲ್ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಜಾಕೀರ್ ಹುಸೇನ್ ವೃತ್ತ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಚೇರಿ ಹಾಗೂ ಅಂದ್ರೂನ್ ಕಿಲ್ಲಾ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಚಾಕೋಲೇಟ್, ಪಾಯಸ, ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು ನೀಡಲಾಯಿತು.