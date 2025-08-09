ರಾಯಚೂರು | ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಸೇನಾ ಭರ್ತಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ದದ್ದಲ್ ಭೇಟಿ
ರಾಯಚೂರು : ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರುವ ಶಾಸಕರಾದ ಬಸನಗೌಡ ದದ್ದಲ್ ಅವರು ಆ.9ರಂದು ಸೇನಾ ಭರ್ತಿ ಸ್ಥಳವಾದ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕರು, ಸೈನಿಕರಾಗಿ ನಾಡ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಸೇನಾ ನೇಮಕಾತಿ ವರದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಮಿಸಿದ ತಾವು ಅದೃಷ್ಠಶಾಲಿಗಳು. ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ನಾವುಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ಋಣಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೇಕು. ದೇಶ ಸೇವೆಗಿಂತ ಹಿರಿದಾದ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ದೇಶ ಸೇವೆಗೆ ಅಣಿಯಾದ ತಮಗೆ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ತಿಳಿಸುವೆ ಎಂದು ಶಾಸಕರು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಸೇನಾ ಭರ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ನಮಗೆ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ಈ ಸೇನಾ ಭರ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಇನ್ನೀತರ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮಹತ್ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಶಾಸಕರು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಸೇನಾ ಇಲಾಖೆಯ ಎಆರ್ ಓ ಮನೋಜ್, ತಹಶೀಲ್ದಾರರಾದ ಸುರೇಶ ವರ್ಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು.