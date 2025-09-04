ರಾಯಚೂರು | ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿಯಿಲ್ಲದೇ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಜನರ ಪರದಾಟ
ರಾಯಚೂರು: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಸ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌಡನಬಾವಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಾಗರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಗೂ ನಾಗರೆಡ್ಡಿ ಕ್ಯಾಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿಯಿಲ್ಲದೇ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಜನರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.
ಗೌಡನಬಾವಿಯಲ್ಲಿ 1,200 ಮತದಾರರು ಇದ್ದರೂ, ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿಯಿಲ್ಲದೇ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಜನರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಮಶಾನಭೂಮಿ ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಇದ್ದು, ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾಗರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಗೂ ನಾಗರೆಡ್ಡಿ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗದವರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಸತ್ತರೆ ಅವರನ್ನು ಉಳಿದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಹೂಳಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ , ಗದ್ದೆಯಲ್ಲೇ ಹೆಣವನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಬೇಕಿದೆ. ಭತ್ತ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದ ರೈತರು ಈ ಗದ್ದೆಗಳಿಂದ ಹೋಗಲು ದಾರಿ ಬಿಡದೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಂತ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತದ ಮೂಲಕ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ದಾರಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ( ಪ್ರೋ.ಬಿ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸ್ಥಾಪಿತ ಬಣ)ದ ಮುಖಂಡ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಸಾಗರ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಮುತ್ತುರಾಜ್ ಸಾಗರ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.