ರಾಯಚೂರು | ಹೊನ್ನಟಗಿ-ಮದರಕಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ : ಶರಣಗೌಡ
ರಾಯಚೂರು: ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಟಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮದರಕಲ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ತೀವ್ರ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದು, ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸದಿದ್ದರೆ ಪಿಡಬ್ಲೂಡಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ ದೇವದುರ್ಗ ಕಚೇರಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕ ಒಕ್ಕುಲತನ ಹುಟ್ಟುವಳಿ ಸಹಕಾರಿ ಮಾರಾಟ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶರಣಗೌಡ ಮದರಕಲ್ ಹೇಳಿದರು.
ಅವರಿಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದು ಮಾನವಿಯ ಎಂ.ವ್ರವೀಣಕುಮಾರ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 5 ಕೋಟಿ 55 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಗತಿಸಿದರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಳೆಗಾಲದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿ ತ್ವರಿತ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಮನವಿಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಶಾಸಕರು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಯ ನಿಗಧಿಗೊಳಿಸದೇ ಇರುವದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಲೋಕೊಪಯೋಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನರಿಗೆ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕೂಡಲೇ ಕಾಮಗಾರಿಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲೂಡಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕುವ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಹಂತದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ಶಾಂತಕುಮಾರ ಹೊನ್ನಟಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮನಾಳ, ರಾಚಣ್ಣನಾಯಕ ಕೋಳೂರು, ಮೂರ್ತಿನಾಯಕ ಹೇಮನಾಳ, ಬನ್ನಪ್ಪ, ಬಸವಂತ,ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಇದ್ದರು.