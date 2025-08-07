ರಾಯಚೂರು | ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಎಸ್ಯುಸಿಐ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ರಾಯಚೂರು: ನಗರದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಸ್ವಚ್ಚತೆ, ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಸೋಷಲಿಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ(ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್) ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ದಿನೇ ದಿನೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಯಚೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಪರಿಣಾಮ ನಗರಸಭೆಯು ಈಗ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿರುವುದು ಸಂತಸ. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಜನರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ನದಿಗಳು ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಸಮರ್ಪಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಲ್ಲ.ಹೆದ್ದಾರಿ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿವೆ. ತಗ್ಗು ಗುಂಡಿಗಳು ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಜೀವಹಿಂಡುತ್ತಿವೆ. ಕೂಡಲೇ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೀಡಾಡಿ ದನಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿಹೂಳು ತುಂಬಿದ್ದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ನೀರು ಹರಿಯಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ವಾರ್ಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನೇಕ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಆಶಾಪುರ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ಐಬಿ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆ ಭಾಗದ ಮೇಲ್ ಚರಂಡಿಗಳ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ, ಕಸ ತೆಗೆದು ಚರಂಡಿ ನೀರು ಸುಗಮವಾಗಿ ಹರಿಯಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಯುಸಿಐ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ವೀರೇಶ್ ಎನ್ ಎಸ್, ಚನ್ನಬಸವ ಜಾನೇಕಲ್ , ಮಹೇಶ್ ಚೀಕಲಪರವಿ, ಅಣ್ಣಪ್ಪ, ಮಲ್ಲನಗೌಡ , ವಿನೋದ್, ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಾದ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಈಶಪ್ಪ, ರಾಮಣ್ಣ ಮ್ಯಾದರ್, ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ, ಶಾಮ ಸುಂದರ್, ಶಿವಪ್ಪ ಅಸ್ಕಿಹಾಳ, ನೂರ್ ಪಾಶಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು