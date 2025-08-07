ರಾಯಚೂರು | ಪತ್ರಕರ್ತ ಶರಣೇಗೌಡ ಗೋರೆಬಾಳರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ
ರಾಯಚೂರು: ಈಚೆಗೆ ಅಗಲಿದ ಪತ್ರಕರ್ತ, ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶರಣಗೌಡ ಗೋರೆಬಾಳ ಅವರಿಗೆ ನಗರದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದಿಂದ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ವೇಳೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮೌನಾಚರಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಭೀಮರಾಯ ಹದ್ದಿನಾಳ, ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಹಿರೇಮಠ, ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ, ಪತ್ರಕರ್ತ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಮೇಟಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ವಾಗೀಶ ಪಾಟೀಲ್, ಜಗನ್ನಾಥ ಪೂಜಾರ್ ಅನಿಸಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ.ಪಾಷಾ ಹಟ್ಟಿ, ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ಬಸವರಾಜ ನಾಗಡದಿನ್ನಿ, ವಿಜಯ ಜಾಗಟಗಲ್, ವೀರನಗೌಡ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮಸಾನಿ, ಮಂಜುನಾಥ ಸಾಲಿ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ದಾಸರಿ, ವೆಂಕಟೇಶ ಹೂಗಾರ, ನೀಲಕಂಠ ಸ್ವಾಮಿ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಾವೂರ, ಶಶಾಂಕ್ ಅಂಗಡಿ, ಧೀರೇಂದ್ರ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ರವಿಕುಮಾರ್, ರಾಜು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರಿದ್ದರು.