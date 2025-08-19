ರಾಯಚೂರು | ತುಂಗಭದ್ರಾ ನೀರಿನಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಳ: ಜಾಗೃತೆಯಿಂದಿರಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಡಿಸಿ ನಿತೀಶ್ ಕೆ. ಸೂಚನೆ
ರಾಯಚೂರು, ಆ.19 : ಒಳಹರಿವಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಆ.19ರಿಂದ 1,15,000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಗಳಿಂದ 1,40,000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಗಳವರೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯ ಕೆಳಭಾಗದ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲು, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ನಿತೀಶ್ ಕೆ. ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆ.19ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ಮಟ್ಟವು 1624.39 ಅಡಿ ಆಗಿದ್ದು, 74.582 ಟಿಎಂಸಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 105.788 ಟಿಎಂಸಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 1633.00 ಅಡಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಳಹರಿವು ಸುಮಾರು 1,20,000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ತುಂಗಾ ಜಲಾಶಯ (77000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ) ಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು (40000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್), ವರದಾ ನದಿಯಿಂದ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಒಳಹರಿವು 1,50,000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 11,000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಏರುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಕೆಳಭಾಗದ ಪ್ರದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.