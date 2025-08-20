ರಾಯಚೂರು | ಯೂರಿಯಾ, ಡಿಎಪಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ: ಪ್ರಕಾಶ್ ಚವ್ಹಾಣ್
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ
ರಾಯಚೂರು: ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 2025-26 ಸಾಲಿನ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಗುರಿಯಂತೆ ಯೂರಿಯಾ ಹಾಗೂ ಡಿಎಪಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಕೊರತೆ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರು ಆತಂಕಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಚವ್ಹಾಣ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆ.19ರಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಿಎಸಿಎಸ್ ಹೀರಾಪುರ-18, ಒಜಿಜಿಎಸ್ ಹುಣಸಿಹಾಳ್ ಹುಡಾ-18, ಪಿಎಸಿಎಸ್ ದಿನ್ನಿ-18, ಆರ್ಎಪಿಸಿಎಮ್ಎಸ್ ರಾಯಚೂರು-18, ಪಿಎಸಿಎಸ್ ದೇವಸಗೂರ-9, ಎಫ್ಪಿಒ ಗೋನಾಳ್-9, ಅಹಲ್ಯಾಭಾಯಿ ಎಫ್ಪಿಒ-9, ನಂದಿ ಎಫ್ಪಿಒ ನೆಲ್ಹಾಲ್-9, ಬೃಂದಾವನ ಎಫ್ಪಿಒ-10, ಒಜಿಜಿಎಸ್ ಕಲಾಮಲ-18, ಕಲ್ಪತರು ಸೊಸೈಟಿ-18, ಟಿಎಪಿಸಿಎಮ್ಎಸ್ ದೇವದುರ್ಗ-18, ಒಜಿಜಿಎಸ್ ಅರಕೇರಾ-18, ಪಿಎಸಿಎಸ್ ಗಬ್ಬೂರ್-18, ರೈತ ಪರಿಶ್ರಮ ಎಫ್ಪಿಒ-36, ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಎಫ್ಪಿಒ-18, ಒಜಿಜಿಎಸ್ ರಾಜಾಲಬಂಡ-18, ಪಿಎಸಿಎಸ್ ತೋರಣದಿನ್ನಿ-18, ಪಿಎಸಿಎಸ್ ಅಲ್ದಾಲ್ ಗವಿಗಟ್ಟು-9, ಕೊಟ್ಟೂರೇಶ್ವರ ಎಫ್ಪಿಒ-10, ಮಹಾನದೀಶ್ವರ್ ಎಫ್ಪಿಒ-10, ಮಾನ್ವಿ ಫೆಡ್ ಎಫ್ಪಿಒ-10, ಮರಡಿ ಗಂಗಾಧರ ಎಫ್ಪಿಒ-10, ಪಿಎಸಿಎಸ್ ಹಾಲಾಪುರ-18, ಪಿಎಸಿಎಸ್ ಕಾತರಕಿ-18, ಪಿಎಸಿಎಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ವಾಟ-18, ಪಿಎಸಿಎಸ್ ಬುಡಿವಾಲ್-18, ಪಿಎಸಿಎಸ್ ಉದ್ಬಾಲ್-18, ಪಿಎಸಿಎಸ್ ಮಲ್ಲಾಪುರ-18, ಪಿಎಸಿಎಸ್ ಹರಾಪುರ-18, ಪಿಎಸಿಎಸ್ ಸಿಂಧನೂರು-18, ಪಿಎಸಿಎಸ್ ಜವಳಗೇರಾ-18, ಪಿಎಸಿಎಸ್ ಗೋನ್ವಾರ್-18, ಅಂಬಾದೇವಿ ಎಫ್ಪಿಒ ಹುಡಾ-10 ಮೆಟ್ರೀಕ್ ಟನ್ ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪಿಎಸಿಎಸ್ ಹೀರಾಪುರ-18, ಒಜಿಜಿಎಸ್ ಹುಣಸಿಹಾಳ್ ಹುಡಾ-18, ಪಿಎಸಿಎಸ್ ದಿನ್ನಿ-18, ಆರ್ಎಪಿಸಿಎಮ್ಎಸ್ ರಾಯಚೂರು-18, ಪಿಎಸಿಎಸ್ ದೇವಸಗೂರ-9, ರಾಯಚೂರು ಎಫ್ಪಿಒ ಗೋನಾಳ್-9, ಅಹಲ್ಯಾಭಾಯಿ ಎಫ್ಪಿಒ-9, ನಂದಿ ಎಫ್ಪಿಒ ನೆಲ್ಹಾಲ್-9, ಪಿಎಸಿಎಸ್ ಗಿಲ್ಲೆಸುಗೂರು-18, ಟಿಎಪಿಸಿಎಮ್ಎಸ್ ದೇವದುರ್ಗ-18, ಒಜಿಜಿಎಸ್ ಅರಕೇರಾ-18, ಪಿಎಸಿಎಸ್ ಗಬ್ಬೂರ್-18, ರೈತ ಪರಿಶ್ರಮ ಎಫ್ಪಿಒ-36, ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಎಫ್ಪಿಒ-18, ಪಿಎಸಿಎಸ್ ಅಲ್ದಾಲ್ ಗವಿಗಟ್ಟು-9, ಪಿಎಸಿಎಸ್ ಹೀರೆಕೊಟ್ನೇಕಲ್-18, ಪಿಎಸಿಎಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ವಾಟ-18, ಪಿಎಸಿಎಸ್ ಗೋನ್ವಾರ್-18, ತುಂಗಾಭದ್ರ ಎಫ್ಪಿಒ-9 ಮೆಟ್ರೀಕ್ ಟನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಿ.ಎ.ಪಿ ಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.