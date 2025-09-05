ರಾಯಚೂರು | ಎಂಎಲ್ಸಿ ಅವರ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠ ಯಾತ್ರೆ ವಾಹನ, ರೆಫ್ರಿಜರ್ ಗೆ ಚಾಲನೆ
ರಾಯಚೂರು: ನಗರದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಮೃತ ದೇಹ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಲು ವೈಕುಂಠ ಯಾತ್ರೆ ವಾಹನ ಮತ್ತು ಎರಡು ರೆಫ್ರಿಜರ್ ಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು 26.00 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರ ಸ್ಥಳಿಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎ.ವಸಂತ ಕುಮಾರ ಅವರು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.
ಇಂದು ಹರಿಜನಾವಾಡಾ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಹತ್ತಿರ ಸದರಿ ವಾಹನ ಮತ್ತು ರೆಫ್ರಿಜರ್ ಗಳನ್ನು ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಎ.ವಸಂತ ಕುಮಾರ ಅವರು, ಈ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಸ್ಮಶಾನವು ಸುಮಾರು ಮೂರು ಕೀ.ಮೀ ದೂರವಿದ್ದು, ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಮನಗೊಂಡು ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರು ವೈಕುಂಠ ಯಾತ್ರೆ ವಾಹನ ಮತ್ತು ರೆಫ್ರಿಜರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದು, ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು, ಅಲ್ಲದೇ ಇದು ಅವಶ್ಯಕ ಮೂಲಭುತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ 26.00 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಬಾಬು ಭಂಡಾರಿಗಲ್, ನಗರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಜೆ.ತಿಮ್ಮಪ್ಪ, ಪಿ.ಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಮಂಚಾಲ ಭೀಮಣ್ಣ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ ಎನ್.ಕೆ.ನಾಗರಾಜ, ಅಂಜಿನಪ್ಪ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ, ಡಾ.ರಝಾಕ ಉಸ್ತಾದ, ಅಸ್ಲಂ ಪಾಶಾ, ಮೊಹಮ್ಮದ ಉಸ್ಮಾನ, ಗಣೇಶ ಪಾಳ್ಯಂ, ಪರಶುರಾಮ ಮಾಡಗಿರಿ, ಪಿ.ಅಮರೇಶ, ಮಧು ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಕೆ.ಮಹಾದೇವ, ಕೆ.ಪಿ.ಅನಿಲ ಕುಮಾರ, ಜನಾರ್ಧನ ಹಳ್ಳಿಬೆಂಚಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.