ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿಗೆ ಹಲ್ಲೆ; ಬಳಗಾನೂರು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು
ಶಿವಕುಮಾರ
ರಾಯಚೂರು: ಫಾರಮ್ ನಂಬರ್ 3 ಕೇಳಲು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸಿಂಧನೂರಿನ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿ ಖಾಜಾಸಾಬ್ ಎಂಬವರ ಮೇಲೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಹೋದರ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಘಟನೆ ಬಳಗಾನೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಳಗಾನೂರಿನಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಬಡಾವಣೆಯ ಫಾರಮ್ ನಂಬರ್ 3 ನ್ನು ಕೇಳಲು ಬಡಾವಣೆಯ ಮಾಲಕ ಖಾಜಾಸಾಬ್ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಹಾಗೂ ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರೆ ಮೀನಾಕ್ಷಮ್ಮರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಕುಮಾರ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಹೋದರ ಮೂಕಪ್ಪ ಅವಾಚ್ಯಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿ ಏಕಾಏಕಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಮುಷ್ಠಿಮಾಡಿ ಹೊಡೆದು ಹಲ್ಲೆಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಖಾಜಾಸಾಬ್ ಬಳಗಾನೂರು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಫಾರಮ್ 3 ಕೊಡಲು ಐದು ಲಕ್ಷ ಲಂಚದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಕುಮಾರ ನಾಯಕ ಗೆ ಬಡಾವಣೆಯ ಮಾಲಕರ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಐದು ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಮಾಲಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಫಾರಮ್ ಕೇಳಲು ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೂ ಐದುಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತವರ ಸಹೋದರ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಜೀವಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆಂದು ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ದೂರಿನನ್ವಯ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಎಫ್,ಐ,ಆರ್,ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಎಫ್,ಐ,ಆರ್,ದಾಖಲಾಗಿ ಒಂದು ದಿನ ಕಳೆದಿದ್ದರೂ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಮೀನಾಮೇಷ ಎಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಆಡಳಿತ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅಧಿಕಾರಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನಡೆಸಿದರೆ ಅಮಾಯಕರು ಬದುಕುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವ ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ಖಾಜಾಸಾಬ್, ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಬಂಧಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಕಾನೂನಿನ ಕೈಗೊಪ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.