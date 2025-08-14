ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ನಶಾ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಮಾಸಾಚರಣೆ
ರಾಯಚೂರು: ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ ಎಂದು ಕಾರಾಗೃಹದ ಅಧೀಕ್ಷಕರಾದ ಅನಿತಾ ಹಿರೇಮನಿ ಹೇಳಿದರು.
ಅವರು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ನಶಾ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಮಾಸಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಂದು ಕಾರಾಗೃಹಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಬಂಧಿಗಳಿಗೆ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಸೇವನೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದಾಗಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳಾದ ಗಾಂಜಾ, ಅಫೀಮು ಯಾವುದೇ ನಶಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡುವುದಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಕೂಡ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಇಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಅದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆಯೂ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಶಾ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ವನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಕೈಗೊಳ್ಳೋಣ ಎಂದರು.
ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ತಾಯಪ್ಪ ಬೋಧಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರಾಗೃಹದ ಜೈಲರ್ ಈರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಪುಂಡಲೀಕ ಟಿ.ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್, ಸಹಾಯಕ ಜೈಲರ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಕಚೇರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ, ಕೈಲಾಸ, ಹೆಡ್ ವಾರ್ಡರ್ ಗೋಡಿಹಾಳ, ಮುತ್ತುರಾಜ್, ಶಾಂತಮ್ಮ, ಪ್ರಭಾವತಿ, ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಖೈದಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು.