ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಮಧುಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರ ಪಿಎ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ವಂಚನೆ : ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರ ಪಿಎ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ವಂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಜಯನಗರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ರಘುನಾಥ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರ ಸೊರಬ ಕಚೇರಿಯ ಪಿಎ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದನು. ಈ ರೀತಿಯ ದೂರುಗಳು ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವರ ಕಚೇರಿಯ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಗಿರೀಶ್ ಎಂಬುವವರು ಜಯನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.
ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿ ರಘುನಾಥನನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ
