ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಭಾರತೀಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಕೆ
ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಭಾರತೀಯರ ಸಂಖ್ಯೆ 2025ರಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 2001ರಿಂದೀಚೆಗೆ ದಾಖಲಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.
ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2.1 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಭಾರತೀಯರು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದು, ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇಕಡ 8ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕಚೇರಿಯ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಭಾರತೀಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡಾ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಗಿಂತ ಶೇಕಡ 5.5ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 2024ರ ಜೂನ್ ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 2025ರ ಜೂನ್ ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇಕಡ 6.2ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ. ಮೇ, ಮಾರ್ಚ್ ಹಾಗೂ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇಕಡ 7, 8 ಮತ್ತು 1.9ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ನಲ್ಲಿ 1.3ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದ್ದರೆ, ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಶೇಕಡ 4.7ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.