ವಿಕೆಟ್ ಶತಕದ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್
PC: x.com/CricketNDTV
ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ 100 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಒಮಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಕ್ ಶುಕ್ಲಾ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಯಜುವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ (ತಲಾ 96 ವಿಕೆಟ್) ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು.
ಚುಟುಕು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 100 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯೂ ಅವರದ್ದಾಯಿತು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ರಶೀದ್ ಹಾಗೂ ವನಿಂದು ಹಸರಂಗ ಅವರ ಬಳಿಕ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇವಲ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣೆಸಬೇಕಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡ ಒಮಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿತು. ಎಲ್ಲ 10 ಮಂದಿ ಸಹ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮೊದಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ 11ನೆಯವರಾಗಿ ಕ್ರೀಸ್ ಗೆ ಇಳಿದರು. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಚಾಂಪಿಯನ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಒಮಾನ್ ಗೆ 189 ರನ್ ಗಳ ಗುರಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಭಾರತ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 21 ರನ್ ಗಳ ರೋಚಕ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು.