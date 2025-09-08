ನಾಳೆ(ಸೆ.9)ಯಿಂದ ಯುಎಇನಲ್ಲಿ ಏಶ್ಯಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿ ಆರಂಭ
ಏಶ್ಯಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ | PC : X
ದುಬೈ, ಸೆ.8: ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಮಂಗಳವಾರ ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಂಕಾಂಗ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಏಶ್ಯಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಸೆ. 28ರಂದು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಜಂಟಿ ಆತಿಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಈ ಬಾರಿಯ ಏಶ್ಯಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಟಿ-20 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತವು ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ಆತಿಥ್ಯವಹಿಸಿದ್ದು, ಕೊರೋನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಹಾಗೂ ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ್ನು ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಭಾರತವು ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯುಎಇನಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ನೇತೃತ್ವದ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಭಾರತ ತಂಡವು ಸೆ.10ರಂದು ದುಬೈ ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯ ಯುಎಇ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಮೂಲಕ 2025ರ ಆವೃತ್ತಿಯ ಏಶ್ಯಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ.
9ನೇ ಬಾರಿ ಏಶ್ಯ ಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡವು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ.
ಪ್ರಸಕ್ತ ಆವೃತ್ತಿಯ ಏಶ್ಯಕಪ್ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾರಂತಹ ಸೀನಿಯರ್ ಆಟಗಾರರಿಲ್ಲದೆ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ. ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಭಾರತ ತಂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲಬಲ್ಲ ನೆಚ್ಚಿನ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ(8)ಏಶ್ಯ ಕಪ್ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಬಾಬರ್ ಆಝಂ ಹಾಗೂ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಿಝ್ವಾನ್ರಂತಹ ಆಟಗಾರರಿಲ್ಲದೆ ಆಡಲಿದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಯುವ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ.
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯುಎಇ ತವರು ಮೈದಾನವಾಗಿದೆ. ರಶೀದ್ ಖಾನ್, ಮುಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ, ರಹಮಾನುಲ್ಲಾ ಗುರ್ಬಾಝ್ ಹಾಗೂ ನವೀನ್ವುಲ್ ಹಕ್ ಇಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಯ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತಿದ್ದರೂ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತನ್ನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
2022ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಟಿ-20 ಮಾದರಿಯ ಏಶ್ಯಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿದ್ದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದೆ. ದಸುನ್ ಶನಕ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಫಿ ಜಯಿಸಿದ್ದ ಲಂಕಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಝಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಟಿ-20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ 2ನೇ ಕನಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು.
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪಥುಮ್ ನಿಸ್ಸಾಂಕರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವೇ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಮಹೀಶ್ ತೀಕ್ಷಣ, ಮಥೀಶ ಪಥಿರನ ಬಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಲಂಕಾದ ಹಣೆಬರಹವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಶಾಕಿಬ್ ಅಲ್ ಹಸನ್, ತಮೀಮ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಹಾಗೂ ಮುಸ್ತಫಿಝುರ್ರಹ್ಮಾನ್ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅದು ಯುವ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಆತಿಥೇಯ ಯುಎಇ ತಂಡವನ್ನು ಮುಹಮ್ಮದ್ ವಸೀಂ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಲಹೆಗಾರನಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ ತಂಡವು ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ್ದ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಗ್ರೂಪ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದ ನಂತರ ಸೆ.14ರಂದು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎದುರಾಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಸೆ.19ರಂದು ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಒಮಾನ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ತಂಡವು ತನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಹಂತದ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಲಿದೆ.
ಏಶ್ಯಕಪ್ನ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೋನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ.
2025ರ ಆವೃತ್ತಿಯ ಏಶ್ಯ ಕಪ್ ಅನ್ನು 3 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಗ್ರೂಪ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ 8 ತಂಡಗಳನ್ನು 2 ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತೀ ತಂಡಗಳು ತನ್ನ ಗುಂಪಿನ ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ತಲಾ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. 2 ಗುಂಪಿನ ಅಗ್ರ 2 ತಂಡಗಳು ಸೂಪರ್-4 ಹಂತಕ್ಕೇರಲಿವೆ. ಸೂಪರ್-4 ಹಂತದಲ್ಲಿನ ಅಗ್ರ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಸೆ.28ರಂದು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಣಸಾಡಲಿವೆ.
ಏಶ್ಯ ಕಪ್ ವಿಜೇತ ತಂಡವು 2.6 ಕೋ.ರೂ.(ಅಂದಾಜು 310,000 ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್)ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದೆ. ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ತಂಡವು 1.3 ಕೋ.ರೂ.(ಅಂದಾಜು 155,000 ಯು.ಎಸ್.ಡಾಲರ್)ಮನೆಗೊಯ್ಯಲಿದೆ.
ಸರಣಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಆಟಗಾರನು 12.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಹಾಗೂ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಜೇತ ಆಟಗಾರ 4.1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಗುಂಪುಗಳು
‘ಎ’ ಗುಂಪು: ಭಾರತ,ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್, ಒಮಾನ್
‘ಬಿ’ ಗುಂಪು: ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಹಾಂಕಾಂಗ್.
► ಏಶ್ಯಕಪ್ ಟಾಪ್ ಸ್ಕೋರ್, ಉತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ನತ್ತ ಒಂದು ನೋಟ..
ಟಿ-20 ಏಶ್ಯಕಪ್ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದುಬೈನಲ್ಲಿ 2022ರ ಆವೃತ್ತಿಯ ಟಿ-20 ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಔಟಾಗದೆ 122 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
ಭುವನೇಶ್ವರ ಕುಮಾರ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಗೊಂಚಲು ಪಡೆದ ಏಕೈಕ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ವೇಗಿ 2022ರಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ದ 4 ರನ್ಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಇದು ಟಿ-20 ಏಶ್ಯಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಟೂರ್ನಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಗೊಂಚಲು ಪಡೆದ ಏಕೈಕ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಗರಿಷ್ಠ ಟೀಮ್ ಸ್ಕೋರ್:
ಭಾರತ ತಂಡವು ಏಶ್ಯಕಪ್ ಟಿ-20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಏಕೈಕ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವು 2022ರಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ದ 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 212 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು.
ಕನಿಷ್ಠ ಟೀಮ್ ಸ್ಕೋರ್
ಹಾಂಕಾಂಕ್ ತಂಡವು ಟೂರ್ನಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 38 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಲೌಟಾಗಿದೆ. ಹಾಂಕಾಂಗ್ನ ಯಾವೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನು ಎರಡಂಕೆಯ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸದ ಕಾರಣ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 155 ರನ್ ಅಂತರದಿಂದ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಕನಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿದರೂ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ
ಏಶ್ಯಕಪ್ ಟಿ-20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸಿದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವ ದಾಖಲೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ. 2016ರಲ್ಲಿ ಮೀರ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ 129 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಲಂಕಾ ತಂಡವು 14 ರನ್ನಿಂದ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು.
