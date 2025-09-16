ಏಷ್ಯಾಕಪ್: ಭಾರತ- ಪಾಕ್ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಗಂಗೂಲಿ!
PC: X.com/ CatchOfThe40986/CallMeSheri1
ಮುಂಬೈ: ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿಯವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ತಾಳ್ಮೆ ಉಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸ್ವತಃ ಅವರೇ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಡರ್ಬಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಚಾನಲ್ ಗೆ ಬದಲಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಾನು ನೋಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಎನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ 15 ಓವರ್ ಬಳಿಕ ನಾನು ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನ್ ಸಿಟಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಿಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಗಂಗೂಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಏಳು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಬಗ್ಗುಬಡಿದ ಭಾರತ ದಶಕದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿತು.
ಆದರೆ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಕೈಲುಕಲು ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು, ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಪೆಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಯ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಬೆಂಬಲಾರ್ಥವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ತಂಡ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು. ಭಾರತದ ಈ ಕ್ರಮದ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಐಸಿಸಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ದೂರು ನೀಡಿದೆ.
ಗಂಗೂಲಿ ಈ ವಿವಾದದಿಂದ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದು, "ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಹಲವು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಕೂಡಾ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಆದರೆ ಕ್ರೀಡೆ ನಿಲ್ಲಬಾರದು. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ನಿಲ್ಲಬೇಕು" ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.