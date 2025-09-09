ಏಶ್ಯ ಕಪ್ ಟೂರ್ನಿ | ನಾಳೆ(ಸೆ.10) ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭ
ಏಶ್ಯ ಕಪ್ | PC : X
ದುಬೈ, ಸೆ.9: ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಹಾಗೂ ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಂದ ದೀರ್ಘ ವಿರಾಮ ಪಡೆದಿದ್ದ ಟಿ-20 ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಧವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ‘ಎ’ ಗುಂಪಿನ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯ ಯುಎಇ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಮೂಲಕ 2025ರ ಆವೃತ್ತಿಯ ಏಶ್ಯಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ.
ಭಾರತ ತಂಡವು 7 ತಿಂಗಳ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಟಿ-20 ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದು, ಆಡುವ 11ರ ಬಳಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸವಾಲಾಗಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಯುಎಇ ತಂಡವು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಾಗೂ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದ ತ್ರಿಕೋನ ಟಿ-20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ವಿಶ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತಂಡದ ಎದುರು ಕಠಿಣ ಸವಾಲು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತ ತಂಡವು ಒಂದೂ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋಲದೆ ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿರುವ ಏಕೈಕ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಬಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವಿದ್ದು ಈ ಬಾರಿಯ ಏಶ್ಯ ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಬಲ್ಲ ಫೇವರಿಟ್ ತಂಡವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತವು 2007ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜಯಿಸಿದ್ದಾಗ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದ ಲಾಲ್ಚಂದ್ ರಜಪೂತ್ ಸದ್ಯ ಯುಎಇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕ ಮುಹಮ್ಮದ್ ವಸೀಂ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಪೂತ್ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲ್ಲಲು ಯಾವ ರೀತಿ ರಣನೀತಿ ರಚಿಸುತ್ತಾರೆಂಬ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿದೆ.
ಭಾರತದ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಉಪ ನಾಯಕನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಟಿ-20 ತಂಡಕ್ಕೆ ವಾಪಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಲ್ ಈ ವರ್ಷದ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 650 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಆಡುವ ಬಳಗ ಸೇರುವ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದಿದೆ. ಗಿಲ್ ಅವರು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆಗೆ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಡುವ 11ರ ಬಳಗದಿಂದ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಹೊರಗುಳಿದರೆ, 6 ಅಥವಾ 7ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾಗೆ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಇದು ತಂಡದ ರಣನೀತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ.
ಭಾರತ ತಂಡದ ಮಧ್ಯಮ ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ಗಳಾದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಿಂದ ಭಾರತದ ಕೆಳ ಸರದಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಲಿದೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಂ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಮತೋಲನ ಒದಗಿಸಲಿದೆ.
ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಪ್ರಿತ್ ಬುಮ್ರಾ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಡುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತ. ಎಡಗೈ ವೇಗಿ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಕುಲದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ದುಬೈನ ಸ್ಪಿನ್ ಸ್ನೇಹಿ ಪಿಚ್ ನಲ್ಲಿ ಕುಲದೀಪ್ ಗೆ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
1984ರಲ್ಲಿ ಏಶ್ಯ ಕಪ್ ಟೂರ್ನಿ ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ ಭಾರತ ಏಕದಿನ ಹಾಗೂ ಟಿ-20 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ತಂಡವಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 8 ಬಾರಿ ಏಶ್ಯಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ.
► ಪಿಚ್ ಹಾಗೂ ವಾತಾವರಣ
ಈ ವರ್ಷಾರಂಭದಲ್ಲಿ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಆಡಿದಾಗ ನಾಲ್ವರು ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಗಳನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿತ್ತು. ಏಶ್ಯಕಪ್ ಗೆ ಪಿಚ್ಗಳು ತಾಜಾತನದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಭಾರತವು ಜಸ್ಪ್ರಿತ್ ಬುಮ್ರಾ ಜೊತೆಗೆ 2ನೇ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಅನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗಲ್ಫ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿನ ವಿಪರೀತ ಉಷ್ಣಾಂಶವು ಉಭಯ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.
ಅಂಕಿ-ಅಂಶ
► ಯುಎಇ ತಂಡ ಈ ತನಕ ಭಾರತ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಏಕೈಕ ಟಿ-20 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದೆ. 2016ರ ಏಶ್ಯಕಪ್ನಲ್ಲಿಆಡಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋತಿತ್ತು. 2015ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಿರುವ ಮೂರೂ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತಿದೆ.
► ಕಳೆದ ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆರಂಭದಿಂದ ಭಾರತವು ಟಿ-20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ 24-3 ಗೆಲುವು-ಸೋಲಿನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭದ ಸಮಯ: ರಾತ್ರಿ 8:00
► ಸ್ಥಳ: ದುಬೈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಶನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ.
► ತಂಡಗಳು
ಭಾರತ (ಸಂಭಾವ್ಯ): 1.ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, 2. ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್, 3. ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, 4. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್(ನಾಯಕ), 5. ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ(ವಿಕೆಟ್ಕೀಪರ್), 6. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, 7. ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, 8. ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ, 9. ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, 10. ಜಸ್ಪ್ರಿತ್ ಬುಮ್ರಾ, 11. ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ.
ಯುಎಇ(ಸಂಭಾವ್ಯ): 1. ಮುಹಮ್ಮದ್ ವಸೀಂ(ನಾಯಕ), 2. ಅಲಿಶನ್ ಶರಫು, 3. ರಾಹುಲ್ ಚೋಪ್ರಾ(ವಿಕೆಟ್ಕೀಪರ್), 4. ಆಸಿಫ್ ಖಾನ್, 5. ಮುಹಮ್ಮದ್ ಫಾರೂಕ್, 6. ಹರ್ಷಿತ್ ಕೌಶಿಕ್, 7. ಮುಹಮ್ಮದ್ ರೊಹೈಬ್, 8. ಮುಹಮ್ಮದ್ ಜವದುಲ್ಲಾ/ಸಘೀರ್ ಖಾನ್, 9. ಹೈದರ್ ಅಲಿ, 10. ಜುನೈದ್ ಸಿದ್ದೀಕ್, 11. ಮುಹಮ್ಮದ್ ರೋಹಿದ್.