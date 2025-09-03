ಬುಚಿ ಬಾಬು ಟ್ರೋಫಿ | ನಿತಿನ್ಗೆ 7 ವಿಕೆಟ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಫೈನಲ್ ಗೆ
ನಿತಿನ್ ಸಾಯಿ ಯಾದವ್ | PC : X
ಚೆನ್ನೈ, ಸೆ.3: ಸ್ಪಿನ್ ಸ್ನೇಹಿ ಪಿಚ್ನ ಲಾಭ ಪಡೆದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ ಬುಧವಾರ ಬುಚಿ ಬಾಬು ಆಹ್ವಾನಿತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹರ್ಯಾಣ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಫೈನಲ್ ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ.
ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ನಿತಿನ್ ಸಾಯಿ ಯಾದವ್ 44 ರನ್ಗೆ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ 272 ರನ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹರ್ಯಾಣ ತಂಡವನ್ನು 181 ರನ್ಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದರು.
3ನೇ ದಿನದಾಟದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದ ನಿತಿನ್ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನುದ್ದಕ್ಕೂ ಹರ್ಯಾಣ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳನ್ನು ಕಾಡಿದರು.
ಹಿಮಾಂಶು ರಾಣಾ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಯ ದಲಾಲ್ ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಅನಿಕೇತ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಿರುದ್ದ ಮುಗಿಬಿದ್ದು ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಹರ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಒದಗಿಸಿದರು. ಲಕ್ಷ್ಯ(36 ರನ್)ವಿಕೆಟನ್ನು ಪಡೆದ ಅನಿಕೇತ್ ಈ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಮುರಿದರು. ಮುಂದಿನ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಂಶು(46 ರನ್)ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು.
ಸುಮಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಧೀರೂ ಸಿಂಗ್ 41 ರನ್ ಸೇರಿಸಿ ಹರ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಗೆಲುವಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಲಂಚ್ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಹರ್ಯಾಣದ ಪ್ರತಿರೋಧ ತಗ್ಗಿತು. ನಿತಿನ್ ಅವರು ಸುಮಿತ್ ರನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ಬೌಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದರು.
4 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 125 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಹರ್ಯಾಣ ತಂಡವು ಕೇವಲ 56 ರನ್ ಗಳಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿಉಳಿದ ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.
ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 6ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಿಎನ್ಸಿಎ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಲೆವೆನ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.