ಬಿಡಬ್ಲ್ಯುಎಫ್ ವಿಶ್ವ ಜೂನಿಯರ್ ಮಿಶ್ರ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಸ್ : ಕಂಚಿನ ಪದಕದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಅಭಿಯಾನ ಕೊನೆ
Photo Credit : PTI
ಗುವಾಹಟಿ, ಅ. 10: ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಿಡಬ್ಲ್ಯುಎಫ್ ವಿಶ್ವ ಜೂನಿಯರ್ ಮಿಶ್ರ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಭಾರತದ ಅಭಿಯಾನವು ಕಂಚಿನ ಪದಕದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಇಂಡೋನೇಶ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಸಮಾನವಾದ ಸವಾಲು ಒಡ್ಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಭಾರತವು ಗುರುವಾರ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕೊರಿಯಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಮಿಶ್ರ ತಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೊದಲ ಪದಕವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಶುಕ್ರವಾರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಫೇವರಿಟ್ ಇಂಡೋನೇಶ್ಯ ವಿರುದ್ಧ 35-45, 21-45 ಗೇಮ್ಗಳಿಂದ ಸೋತಿತು. ಇಂಡೋನೇಶ್ಯವು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ನಡುವಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನ ವಿಜೇತರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.
ಭಾರತವು ಕೊರಿಯಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆನ್ಯ ಬಿಷ್ತ್ ಬದಲಿಗೆ ವಿಶಾಖಾ ಟೊಪ್ಪೊ ಅವರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿತ್ತು.
ಭಾರತದ ಉನ್ನತ ಡಬಲ್ಸ್ ಜೋಡಿಯಾದ ಭಾರ್ಗವ್ ರಾಮ್ ಅರಿಗೆಲ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ತೇಜ್ ಗೊಬ್ಬುರು ಇಂಡೋನೇಶ್ಯದ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಿಜ್ಕಿ ಮುಬಾರಕ್ ಮತ್ತು ರೈಹಾನ್ ದಫ್ಫಾ ಪ್ರಮೊನೊ ಅವರನ್ನು 9-5 ರಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಭರವಸೆಯ ಆರಂಭವನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ಬಾಲಕಿಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಿ ಹೂಡಾ ಮೊದಲ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಲಿತಾ ವಿರ್ಯವಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡದಿದ್ದರೂ, 18-16 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಭಾರತವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟರು. ಆದರೆ, ಇಂಡೋನೇಶ್ಯದ ವಿಶ್ವ ಜೂನಿಯರ್ ನಂ.1 ಬಾಲಕರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಆಟಗಾರ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಉಬೈದುಲ್ಲಾ, ಭಾರತದ ರೌನಕ್ ಚೌಹಾಣ್ರನ್ನು 11-5 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ 4 ಅಂಕಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ನೀಡಿದರು.
ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಲ್ರಾಮ್ಸಂಗ ಮತ್ತು ವಿಶಾಖಾ ಟೊಪ್ಪೊ ಭರವಸೆಯ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅವರು 28-28 ಮತ್ತು 9-3 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಇಕ್ಸಾನ್ ಪ್ರಮುದ್ಯ ಮತ್ತು ರಿಂಜಾನಿ ನಾಸ್ಟಿನ್ ತಮ್ಮ ಆಟವನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿ 10-9 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದರು. ನಂತರ, ನಾಸ್ಟಿನ್ ಮತ್ತು ರಿಸ್ಕಾ ಅಂಗ್ರೈನಿ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಭಾರತದ ರೇಶಿಕಾ ಯು. ಮತ್ತು ವೆನ್ನಲಾ ಕೆ. ಅವರನ್ನು 9-2 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಮೊದಲ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ 45-35 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು.
ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೇ ಆಧಿಪತ್ಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಮುಬಾರಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಮೊನೊ ಭಾರತದ ಬಾಲಕರ ಡಬಲ್ಸ್ ಜೋಡಿಯನ್ನು 9-2 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಉನ್ನತಿ ಹೂಡಾ ವಿರ್ಯವಾನ್ ವಿರುದ್ಧ 7-9 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ರೌನಕ್ ಉಬೈದಿಲ್ಲಾ ವಿರುದ್ಧ 7-9 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಸೋತರು.