ಸಿಎಎಫ್ಎ ನೇಷನ್ಸ್ ಕಪ್: ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡ
PC: x.com/IndianFootball
ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಎಎಫ್ಎ ನೇಷನ್ಸ್ ಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಭಾರತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡ ಸೋಮವಾರ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಏಷ್ಯಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಬ್ಲೂಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮಗಿಂತ ಅಧಿಕ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಒಮಾನ್ ತಂಡವನ್ನು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟೌಟ್ ನಲ್ಲಿ 3-2 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿತು. ತಜಕಿಸ್ತಾನದ ಹಿಸೋರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಾಗ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು 1-1 ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದ್ದವು.
ಒಮಾನ್ ಪರ 55ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಜಮೀಲ್ ಅಲ್ ಅಹ್ಮದಿ ಹೊಡೆದ ಗೋಲನ್ನು 80ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಉದಾಂತ ಸಿಂಗ್ ಕುಮಮ್ ಸರಿಗಟ್ಟಿದರು. ಇದರಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. 96ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅಲಿ ಅಲ್ ಬುಸೈದಿ ಅವರನ್ನು ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಒಮನ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ 10ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಿತು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮೆರೆದರೂ, ಪಂದ್ಯ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟೌಟ್ ಗೆ ಹೋಯಿತು.
ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟೌಟ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ಲಲಿಂಜುಲಾ ಚಾಂಗ್ಟೆ, ರಾಹುಲ್ ಭೇಕ್ ಮತ್ತು ಜಿತಿನ್ ಎಂ.ಎಸ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಗುರಿ ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಅನ್ವರ್ ಅಲಿಯವರ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ತಡೆದರು ಹಾಗೂ ಉದಾಂತ ಸಿಂಗ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದರು. ಒಮನ್ ಪರ ಥನಿ ಅಲ್ ರಶೀದಿ ಹಾಗೂ ಮುಶೇನ್ ಅಲಿ ಘಸಾನಿ ಗೋಲಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಹರೀಬ್ ಅಲ್ ಸಾದಿ ಮತ್ತು ಅಹ್ಮದ್ ಅಲಿ ಕಾಬಿ ಅವರು ಗುರಿ ತಪ್ಪಿದರು. ಅಲ್ ಅಹ್ಮದಿಯವರ ಅಂತಿಮ ಕಿಕ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದ ನಾಯಕ ಗುರುಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಂಧು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತಡೆದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಜಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.