ಚೀನಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್: ಸಾತ್ವಿಕ್-ಚಿರಾಗ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್
Picture by Badminton Photo
ಬೀಜಿಂಗ್, ಸೆ.21: ಭಾರತದ ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸ್ ಜೋಡಿ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಸಾಯಿರಾಜ್ ರಾಂಕಿರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚೀನಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೂಪರ್-750 ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ಸತತ 2ನೇ ವಾರ ಬಿಡಬ್ಲ್ಯುಎಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೂರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್-ಅಪ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ರವಿವಾರ 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಹಾಗೂ ಚಿರಾಗ್ ಹಾಲಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕೊರಿಯಾದ ಕಿಮ್ ವೊನ್-ಹೊ ಹಾಗೂ ಸೆವೊ ಸೆವುಂಟ್-ಜಾ ವಿರುದ್ಧ 19-21, 15-21 ಗೇಮ್ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾತ್ವಿಕ್ ಹಾಗೂ ಚಿರಾಗ್ ಕಳೆದ ವಾರ ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಓಪನ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೋಲುಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಹಾಗೂ ಚಿರಾಗ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಓಪನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಂತರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಶೋಧ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಸತತ 8 ಅಂಕ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ 14-7 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಎಡ-ಬಲಗೈ ಆಟಗಾರರಾದ ಕೊರಿಯನ್ನರು ಸತತ 6 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು. ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಕಿಮ್ ಹಾಗೂ ಸೆವೊ ಮೊದಲ ಗೇಮ್ ಅನ್ನು 21-19 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.
2ನೇ ಗೇಮ್ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ವಿಶ್ವದ ನಂ.1 ಜೋಡಿ ಕೊರಿಯನ್ನರು ಮಧ್ಯಂತರದ ತನಕ ಅಲ್ಪ ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. 11-11ರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕಿಮ್ ಹಾಗೂ ಸೆವೊ ಸತತ 4 ಅಂಕ ಸಂಪಾದಿಸಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 2ನೇ ಗೇಮ್ ಅನ್ನು 21-15 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.
ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕೊರಿಯಾದ ಆನ್-ಸೆ-ಯಂಗ್ ಅವರು ಸತತ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು.
32ರ ಹರೆಯದ ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಯಂಗ್ ಅವರು ಕೇವಲ 33 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 3ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಫೇವರಿಟ್ ಹಾನ್ ಯುಇ ಅವರನ್ನು 21-11 ಹಾಗೂ 21-3 ಗೇಮ್ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು.
ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ಟಾರ್ ವೆಂಗ್ ಹಾಂಗ್ಯಾಂಗ್ ಅವರು ಚೈನೀಸ್ ತೈಪೆಯ ಲಿನ್ ಚುನ್-ಯಿ ವಿರುದ್ಧ 21-11, 21-15 ನೇರ ಗೇಮ್ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಜಯಶಾಲಿಯಾದರು.