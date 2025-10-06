2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡುವ ರೋಹಿತ್, ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ ನೀಡಿರುವ ಸಲಹೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ?
ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆದಾರ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಘೋಷಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ 2027ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಸಂಭಾವ್ಯ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿವೆ. ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಾದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ; ಆದರೆ ಅವರ ಬಯಕೆ ಈಡೇರಬೇಕಾದರೆ ಕ್ಷಮತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಬ್ಬರೂ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು 2024ರಲ್ಲಿ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ 2025ರ ಆರಂಭದಿಂದ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಹಾಗೂ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದು ಅಪರೂಪವಾಗುತ್ತಿದೆ.
"ರೋಹಿತ್ ಹಾಗೂ ವಿರಾಟ್ 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅಭಿಲಾಷೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ; ಆದರೆ ಕ್ಷಮತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವರ ಮುಂದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ರೋಹಿತ್ ತಮ್ಮ ಕ್ಷಮತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಆ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಾಯಂ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬೇರೆ; ಆಟದ ಸಮಯದ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬೇರೆ.. ನಿಯತವಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡದಿದ್ದರೆ, ಆಟಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲ ಸಮಯ ನೀಡಲೇಬೇಕು. ದೇಶಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಾದರೂ ಆಡಲೇಬೇಕು" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪಠಾಣ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
"ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಆಟಗಾರರು; ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದವರು. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವ ಅವರಿಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲ ಪಂದ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರವಿದೆ. ಅವರು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನೂ ಆಡುತ್ತಿಲ್ಲ; ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನ ದೊಡ್ಡ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಮುನ್ನ ಕೆಲವನ್ನಾದರೂ ಆಡಬೇಕು. ಕ್ಷಮತೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ನೀಡಲೇಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅವರ ಕನಸು ನನಸಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ" ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆಯನ್ನೂ ಮೊಳಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.