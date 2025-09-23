ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತೇ? ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೀಗೆ..
ಭಾರತ ಟಿ20 ತಂಡದ ಹೊಸ ಐಕಾನ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಆಧುನಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಆಟಗಾರ. ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ತೋಳಿನ ಯುವ ಆಟಗಾರನ ಅದ್ಭುತ ಸಾಮಥ್ರ್ಯ, ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ ಹಾಗೂ ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಹಸಿವು ಇವರನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ರೂಪಿಸಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಕೌಶಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿತು. ಶಹೀನ್ ಶಾ ಅಫ್ರೀದಿಯವರ ಮೊದಲ ಎಸೆತವನ್ನೇ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಅಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಭರ್ಜರಿ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಯುವತಾರೆ 39 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 74 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟ್ ಆಗುವ ಮುನ್ನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗೆಲುವಿನ ಆಸೆಯನ್ನು ನುಚ್ಚು ನೂರು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿ ಬೌಂಡರಿಯಲ್ಲೂ ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಎದ್ದುಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು.
ತರಬೇತುದಾರರ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಬೌಲರ್ಗಳ ದುಃಸ್ವಪ್ನ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಯಶೋಗಾಥೆ ಆರಂಭವಾದದ್ದು ಅಮೃತಸರದಲ್ಲಿ. ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸುವ ಕಲೆ ಇವರಿಗೆ ದೈವದತ್ತ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರ ತಂದೆ ರಜ್ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ.
"ಆತನ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸುವ ಸಾಮಥ್ರ್ಯ ದೈವದತ್ತ. ಚೆಂಡಿನ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿನೆಟ್ಟು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿನ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಲೆನ್ತ್ ಅಂದಾಜಿಸಬಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಸಾಮಥ್ರ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ ನಿರಂತರ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವರ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸಹಜ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಚೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಗೆ ತಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೌಂಡರಿ ಗೆರೆಯ ಆಚೆಗೆ ಸಿಡಿದಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಭಾರತದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅವರ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿದ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದೆ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಸಾಮಥ್ರ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಅದ್ಭುತ ಕೌಶಲ ಬೆಳೆಸಿದರು.
"ಅಭಿಷೇಕ್ ಆಟ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟ ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಯುವಿ ಪಾಜಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುವರಾಜ್ ಆತನ ಗುರು. ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ್ ಜತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಎರಡು ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಕಾರಣವಾದ ಆಟಗಾರ ಸ್ವತಃ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದರೆ ಆತ ಸಹವಾಗಿಯೇ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾನೆ" ಎಂದು ತಂದೆ ವಿವರಿಸಿದರು.