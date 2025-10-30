ಮೊದಲ ಅನಧಿಕೃತ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ | ಹರ್ಮನ್ ಸಹೋದರರಿಂದ ಅರ್ಧಶತಕ : ತನುಷ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್
PC : .business-standard.com
ಬೆಂಗಳೂರು, ಅ.30: ಹರ್ಮನ್ ಸಹೋದರರಾದ ಜೋರ್ಡನ್ ಹಾಗೂ ರೂಬಿನ್, ಝುಬೈರ್ ಹಂಝಾ ಅರ್ಧಶತಕಗಳ ಕೊಡುಗೆಯ ನೆರವಿನಿಂದ ಗುರುವಾರ ಆರಂಭವಾದ ಮೊದಲ ಅನಧಿಕೃತ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯ ಭಾರತ ‘ಎ’ ತಂಡದ ವಿರುದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ‘ಎ’ ತಂಡವು 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 299 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ.
ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ 4ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಕಾಲಿಗೆ ಗಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಸುಮಾರು 2 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದು, ಗುರುವಾರ ಇಡೀ ದಿನ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದಿದ್ದರು.
ಟಾಸ್ ಜಯಿಸಿದ ಭಾರತ ‘ಎ’ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಪಂತ್ ಮೊದಲು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡರು.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವು 4ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ರಿವಾಲ್ಡೊ ಮೂನ್ಸಾಮಿ(5 ರನ್)ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. 2ನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 132 ರನ್ ಜೊತೆಯಾಟ ನಡೆಸಿದ ಜೋರ್ಡನ್ ಹರ್ಮನ್(71 ರನ್, 141 ಎಸೆತ)ಹಾಗೂ ಝುಬೈರ್ ಹಂಝಾ(66 ರನ್, 109 ಎಸೆತ)ತಂಡವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದರು.
ರೂಬಿನ್ ಹರ್ಮನ್(54 ರನ್, 87 ಎಸೆತ)ಹಾಗೂ ಟಿಯಾನ್ ವಾನ್ ವುರೆನ್(46 ರನ್, 75 ಎಸೆತ)ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರತಿರೋಧ ತೋರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವು ಮೊದಲ ದಿನದಾಟದಂತ್ಯಕ್ಕೆ 299 ರನ್ ಗಳಿಸಲು ನೆರವಾದರು.
ಭಾರತದ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ತನುಷ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್(4-83) ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಗೊಂಚಲು ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು. ತನುಷ್ಗೆ ಮಾನವ್ ಸುಥರ್(2-62) ಉತ್ತಮ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು. ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳ ಪೈಕಿ ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್ 15 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.