ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಫೇಬಿಯೊ
ಫೇಬಿಯೊ | PC : @Cruzeiro
ರಿಯೋ ಡಿ ಜನೈರೊ (ಬ್ರೆಝಿಲ್), ಆ. 20: ಬ್ರೆಝಿಲ್ ನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಫ್ಲೂಮಿನೆನ್ಸ್ ನ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಫೇಬಿಯೊ ಪುರುಷರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರೆಝಿಲ್ ನ ಮರಕಾನ ಸ್ಟೇಡಿಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಕೋಪ ಸುಡಮೆರಿಕಾನ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 44 ವರ್ಷದ ಆಟಗಾರ ಈ ಸಾಧನೆಗೈದರು.
ಕೊಲಂಬಿಯದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಮೆರಿಕ ಡಿ ಕಾಲಿ ಮತ್ತು ಫ್ಲೂಮಿನೆನ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯವು ಫೇಬಿಯೊ ಅವರ 1,391ನೇ ವೃತ್ತಿಪರ ಪಂದ್ಯವಾಯಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದಂತಕತೆ ಪೀಟರ್ ಶಿಲ್ಟನ್ ರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದರು.
ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಫ್ಲೂಮಿನೆನ್ಸ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ 2-0 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿತು.
‘‘ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಪ್ರಸಕ್ತ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯುವಂತಹ ಸಾಧನೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಕೆಲವು ಸಲ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ’’ ಎಂದು ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಫೇಬಿಯೊ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ತವರು ಕ್ಲಬ್ ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರಗೈದರು.
ಫೇಬಿಯೊರ ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಮತ್ತು ಸುದೀರ್ಘ ಕ್ರೀಡಾ ಜೀವನವನ್ನು ಫ್ಲೂಮಿನೆನ್ಸ್ ಕೋಚ್ ರೆನಾಟೊ ಗೌಚೊ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ಫೇಬಿಯೊ ಸುಮಾರು 3 ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 1997ರಲ್ಲಿ ಉನಿಯಾವೊ ಬಂಡೇರಂಟ್ ಕ್ಲಬ್ ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕ್ರೀಡಾ ಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ವಾಸ್ಕೊ ಡ ಗಾಮ ಕ್ಲಬ್ ಪರವಾಗಿ 150 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದರು. ಅವರು 2005 ಮತ್ತು 2022ರ ನಡುವಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೂಝೇರೊ ಕ್ಲಬ್ ಪರವಾಗಿ 976 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ, ಫ್ಲೂಮಿನೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ಅವರು, ಮಂಗಳವಾರದ ಪಂದ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ 235 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ.