ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಾಮಾ: ಪಾಕ್ ಆಟಗಾರರ ಹಸ್ತಲಾಘವಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯರ ನಕಾರ
PC: screengrab/ x.com/drsanika0
ದುಬೈ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಏಳು ವಿಕೆಟ್ ಅಂತರದ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಕೆಲ ನಾಟಕೀಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಪಂದ್ಯದ ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಎದುರಾಳಿ ಆಟಗಾರರ ಕೈ ಕುಲುಕಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.
ದುಬೈ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ನೀಡಿದ 128 ರನ್ ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ (37 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟೌಟ್ 47) ಮತ್ತು ಶಿವಂ ದುಬೆ15.5 ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲೇ ಭಾರತದ ಗೆಲುವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿದರು.
ಆದರೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹಸ್ತಲಾಘವ ನೀಡಿ ಅಭಿನಂದಿಸುವ ಬದಲು ಉಭಯ ಆಟಗಾರರು ನೇರವಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಂಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಅಘಾ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಮೈಕ್ ಹೆಸನ್ ಭಾರತೀಯ ಪಾಳಯದ ಬಳಿ ಬಂದರು. ಆದರೆ ಯಾವ ಆಟಗಾರರೂ ಕೈ ಕುಲುಕಲು ಮುಂದಾಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ತೀರಾ ಇರುಸು ಮುರಿಸಿನ ವಾತಾವರಣ ಕಂಡುಬಂತು.
ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನ ರನ್ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ತಾವು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಂಜಯ್ ಮಂಜ್ರೇಕರ್ ಅವರಿಂದ ಅಭಿನಂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾದವ್, "ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಉಡುಗೊರೆ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
ಬಳಿಕ ಭಾರತದ ಗೆಲುವನ್ನು ದೇಶದ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. "ನಾವು ಪೆಹಲ್ಗಾಮ್ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಜತೆಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ಕೆಚ್ಚು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಇಂದಿನ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದರು.