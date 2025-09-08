ಅಫ್ಘಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ; ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
PC: x.com/iam_Awaiss
ಶಾರ್ಜಾ: ಮೂರು ದೇಶಗಳ ಟಿ20 ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಯ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ 75 ರನ್ ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಅಂತರದ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನೀಡಿದ 142 ರನ್ ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿನ ಅಪ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಕೇವಲ 15.5 ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ 66 ರನ್ ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಮೊಹ್ಮದ್ ನವಾಜ್ 19 ರನ್ ಗಳಿಗೆ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತು ಗೆಲುವಿನ ರೂವಾರಿ ಎನಿಸಿದರು.
ಶಹೀನ್ ಅಫ್ರೀದಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ ನಲ್ಲೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ ದಾಂಡಿಗ ಗುರ್ಬಜ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮೇಲುಗೈ ಒದಗಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಹಿತ ಲಗುಬಗನೆ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತ ಮೊಹ್ಮದ್ ನವಾಜ್, ಎದುರಾಳಿಗಳ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಮುರಿದರು. ನಾಯಕ ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಮರಣೀಯ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು.
ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಪಿಚ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 66 ರನ್ ಸೇರಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ 75 ರನ್ ಗಳ ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು.
ಶಾರ್ಜಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 8 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 141 ರನ್ ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಲೆಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಫಖಾರ್ ಝಮನ್ (27) ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿದರು. ಅಫ್ಘಾನ್ ಪರ ಸಿದ್ದೀಕುಲ್ಲಾ ಅತಾಲ್ (13) ಮತ್ತು ನಾಯಕ ರಶೀದ್ ಖಾನ್ (17) ಮಾತ್ರ ಎರಡಂಕಿ ತಲುಪಿದರು.