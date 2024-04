ಹೈದರಾಬಾದ್: 4,500 ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸಿ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯ ನೋಡಲು ಹೋದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಹಿ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಖರೀದಿಸಿದ ಆ ಆಸನವೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ!

ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ನ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಮ್ ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ.

ಅವರ ಟಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎ-66 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಸನವನ್ನು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಮೊದಲಾರ್ಧದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನಿಂತುಕೊಂಡೇ ನೋಡಬೇಕಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಸೀಟ್ಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಡುವ ತನ್ನದೇ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕೊಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ 4,500 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯ ಟಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಅವರು ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಆದರೆ, ಬಳಿಕ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿದ್ಯಮಾನವೊಂದು ನಡೆಯಿತು. ಮಧ್ಯಂತರದ ವೇಳೆ ಅವರ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಆಸನ ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು.

ಇನ್ನೊಂದು ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಆಸನವು ಅದರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರದೆ ಬೇರೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ‘‘ಯಾರೋ ಆಸನಗಳನ್ನು ಆಚೀಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ’’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Disappointed that I’ve booked a ticket and seat Number was J66 in Stand.



Sorry state that seat doesn’t exist and had to stand and enjoy the game. Do I get a refund and compensation for this.#SRHvCSK #IPL2024 @JayShah @BCCI @IPL @JaganMohanRaoA @SunRisers pic.twitter.com/0fwFnjk641