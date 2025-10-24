"ಜಸ್ಟ್ ಲೀವ್ ಇಟ್": ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾದ ಅಶ್ವಿನ್ ಪೋಸ್ಟ್!
PC: sports.ndtv.com
ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸೊನ್ನೆ ಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ತ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಎಸೆತ ಎದುರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟ್ ಆದರೆ, ಅಡಿಲೇಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಬಾರ್ಲೆಟ್ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಬಿಡಬ್ಲ್ಯು ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಕೊಹ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೇ ಎಸೆತ ಎದುರಿಸಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಮರಳಿದರು. ಕೊಹ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡು ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು!
ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಮಾಡಿದ ಜಾಲತಾಣ ಪೋಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. "ಜಸ್ಟ್ ಲೀವ್ ಇಟ್" ಎಂಬ ಕ್ರಿಪ್ಟಿಕ್ ಫೋಟೊವನ್ನು ಅಶ್ವಿನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರ ಜತೆಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಜೈಂಟ್ ಲೋಗೊ ಕೂಡಾ ಇತ್ತು. ಹಲವು ಮಂದಿ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರು ಇದು, ಕೊಹ್ಲಿಯವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸತತ ಎರಡು ಬಾರಿ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಗೆ ವಾಪಸ್ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳತ್ತ ಕೈಬೀಸಿ 'ಗುಡ್ಬೈ' ಸಂಕೇತ ನೀಡಿರುವುದು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 36 ವರ್ಷದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಗೆ ವಾಪಸ್ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡಾ ಪ್ರಚಂಡ ಕರತಾಡನದ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಇದು ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅವರ 'ಕೊನೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ' ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದರು.
ಕೊಹ್ಲಿ ಕೂಡಾ ವಿದಾಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, 34.37 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 275 ರನ್ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಐಸಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 218 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರದ್ಧದ ಶತಕ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸಿದ 84 ರನ್ ಸೇರಿತ್ತು.