ಕೊಹ್ಲಿ ಆಟದ ಲಯ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ: ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಕೈಫ್
ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಹ್ಲಿಯವರ ಬ್ಯಾಟನ್ನು ಸವರಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಚೆಂಡು ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಫೀಲ್ಡರ್ ನ ಕೈಸೇರಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೊಹ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮೊಹ್ಮದ್ ಕೈಫ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಹ್ಲಿಯವರ ವೈಫಲ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಟು ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಕಾಪ್ರಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಟಗಾರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಆಟದ ಲಯ, ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದಾ ಆಟಕ್ಕೆ ಸಮಯ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಆಟಗಾರ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಫೇಸ್, ಸ್ವಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಸೆತದ ದೂರ ಅಂದಾಜಿಸುವುದು ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಆಟಗಾರನ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆಯು ಆತನ ಆಟದ ಲಯ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುವುದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಕೈಫ್ ತಮ್ಮ ಯುಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ನೀವು ಲಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಚೆಂಡು ಇನ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಔಟ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಯಾರ್ಕರ್ ಆಗಲಿ, ನಿಧಾನಗತಿಯದ್ದಾಗಿರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಚೆಂಡನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಸತತವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಹ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಯ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಿರಂತರತೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೈಫ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ತ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಔಟ್ ಆಗಿರುವ ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. "ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಿಲ್ಲ; ಆಟದ ಲಯದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಆ ಸ್ಪರ್ಶ ಅವರ ಆಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ; ಇದು ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.