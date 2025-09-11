ಒಂದೇ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತ ಕುಲದೀಪ್ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಾರರು; ಗಂಭೀರ್ ಗೆ ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿದ ಮಂಜ್ರೇಕರ್
ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್| ಸಂಜಯ್ ಮಂಜ್ರೇಕರ್
ದುಬೈ: ಟಿ20 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಎ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ ಭಾರತ ಕೇವಲ 4.3 ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಗುರಿ ತಲುಪಿತು. ಬೂಮ್ರಾ ಅವರ ಯಾರ್ಕರ್ಗಳು ಎದುರಾಳಿಗಳ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಮುರಿಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಪಂದ್ಯದ ಒಂಬತ್ತನೇ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಯುಎಇ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹೊಸಕಿ ಹಾಕಿದರು. ಕೇವಲ 7 ರನ್ ಗಳಿಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಎದುರಾಳಿಗಳ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಗೆ ಮಂಗಳ ಹಾಡಿ, ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದರು.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಐದು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಬೀಚ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಪುನರಾಗಮನದ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೌಶಲ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಲದೀಪ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸರ್ವತ್ರ ಶ್ಲಾಘನೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ಅಭದ್ರವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಜಯ್ ಮಂಜ್ರೇಕರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಕುಲದೀಪ್ ಒಂದು ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಆಡಲಾರರು" ಎಂದು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಎಮೋಜಿಯನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕುಟುಕಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಭಾರತದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಹಾಗೂ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದಲ್ಲೂ ಆಡುವ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಹಲವರು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಪಿನ್ ಸ್ನೇಹಿ ಪಿಚ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಬದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲೂ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಲ್ಲ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಅವರಂಥ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆದ್ಯತೆ ಅವರದ್ದು.