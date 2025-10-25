ಪಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಾಯಕ ಶಾನ್ ಮಸೂದ್ ಪಿಸಿಬಿಗೆ ನೇಮಕ!
PC: x.com/cricbuzz
ಅಚ್ಚರಿಯ ನಡೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯ (ಪಿಸಿಬಿ) ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರ ವ್ಯವಹಾರ ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಶಾನ್ ಮಸೂದ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ನಾಯಕರಾಗಿರುವವರು ಪಿಸಿಬಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವುದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು.
ಶಾನ್ ನೇಮಕವನ್ನು ಪಿಸಿಬಿ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಶಾನ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕೂಡಾ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲೇಖವಿಲ್ಲ. ಐಸಿಸಿ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ವೇಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಈ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಶಾನ್ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪಿಸಿಬಿ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನವೆಂಬರ್ 2 ಕೊನೆಯ ದಿನ.
ಶುಕ್ರವಾರ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದು, ಶಾನ್ ಅವರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬ ಒಮ್ಮತದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಾಯಿತು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.
36 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಶಾನ್ 44 ಟೆಸ್ಟ್, ಒಂಬತ್ತು ಏಕದಿನ ಮತ್ತು 19 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದು, 3108 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರನ್ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆರು ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. 14 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು 2-1 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಸರಣಿಯಾಗಿತ್ತು.