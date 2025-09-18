ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೂಪರ್-4 ಹಂತಕ್ಕೆ; ರವಿವಾರ ಮತ್ತೆ ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ಹಣಾಹಣಿ
PC: TOI
ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟಿ20 ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಹಸನ, ಗೊಂದಲ, ವಿಳಂಬದ ನಡುವೆಯೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತನ್ನ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, ದುಬೈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 41 ರನ್ನುಗಳ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿ, ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.
ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಭಾನುವಾರ ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೆ ಸೆಣೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎದುರಾಳಿಗಳ ನಡುವಿನ ಈ ಪಂದ್ಯ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ರಸದೌತಣ ನೀಡುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಹಸ್ತಲಾಘವ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರ ನಡೆಯುವುದಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಒಂದು ಗಂಟೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಇಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪಾಕ್ ತಂಡ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತ ಎದುರಿಸಿತು. ಸಯೀಮ್ ಅಯೂಬ್ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಮರಳಿದರೆ, ಶಹೀಬ್ದಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ ಕೂಡಾ ಅವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ 9 ರನ್ಗಳಿಗೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು.
ಫಕ್ಹಾರ್ ಝಮನ್ ಹಾಗೂ ಸಲ್ಮನ್ ಅಘಾ ಇನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ನಿಯತವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಬೀಳುತ್ತಲೇ ಹೋದವು. ಆದರೆ ಫಕ್ಹಾರ್ (50) ಹಾಗೂ ಅಘಾ (20) ತಂಡ ಗೌರವಾರ್ಹ ಮೊತ್ತ ತಲುಪಲು ನೆರವಾದರು. ಜತೆಗೆ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ 29 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ ಶಹೀನ್ ಅಫ್ರೀದಿ ಕೂಡಾ ಗಣನೀಯ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಮೊನಚಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಜುನೈದ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ 34 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತರು.
ಯುಎಇ ಪರ ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ರಾಹುಲ್ ಛೋಪ್ರಾ (35) ಮತ್ತು ಧ್ರುವ ಪರಾಶರ್ (20) 48 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದ್ದು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಯುಎಇ ಸವಾಲು ಎನಿಸಲಿಲಲ್ಲ. 14 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 85 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ತಂಡವನ್ನು 17.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 105 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬೌಲರ್ಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.