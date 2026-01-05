ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಶಸ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ ರೂಟ್
ಜೋ ರೂಟ್ | Photo Credit : @ICC
ಸಿಡ್ನಿ, ಜ. 5: ನಾನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಶಸ್ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಜೋ ರೂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ ವಿರುದ್ಧದ ಐದನೇ ಆ್ಯಶಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 160 ರನ್ ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
35 ವರ್ಷದ ರೂಟ್ ಸೋಮವಾರ ಹಾಲಿ ಆ್ಯಶಸ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಶತಕವನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದು ಅವರ 41ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕವಾಗಿದೆ. ಅವರೀಗ ಗರಿಷ್ಠ ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯದ ರಿಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ರೂಟ್ಗೆ 39 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವರ ಹಾಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ ಪ್ರವಾಸವು ಕೊನೆಯದಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂಡಿತರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ, ಹಾಗೆ ಆಗಲಾರದು ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ರೂಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ ಪ್ರವಾಸವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, ‘‘ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ’’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ನೀವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತೀರಾ ಎಂಬ ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ‘‘ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? ನೋಡುವ. ನಾನು ಬರಲು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ’’ ಎಂದರು.