ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು: ಪಿಸಿಬಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಶಾಹಿದ್ ಅಫ್ರಿದಿ
ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಹುದ್ದೆ ಈ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತೊರೆಯುವಂತೆ ಪಿಸಿಬಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿ ಅವರಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಶಾಹೀದ್ ಅಫ್ರೀದಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ; ಎರಡೂ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿಭಾಯಿಸುವ ನಖ್ವಿಯವರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಖ್ವಿ 2024ರಲ್ಲಿ ಪಿಸಿಬಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹುದ್ದೆ ಅಲಂಕರಿಸಿದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗಿದ್ದವು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ತವರಿನಲ್ಲೇ ನಡೆದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ, 2025ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಹಾಗೂ ಇದೀಗ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಎಲ್ಲ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಸ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ.
ಹೊಸ ಕೋಚ್ ಮೈಕ್ ಹೇಸನ್ ಅವರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸುಧಾರಿಸಿದ್ದರೂ, 2025ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇತರ ಗೆಲುವುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಸತತ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತಿತ್ತು.
"ನಕ್ವಿ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಮನವಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಯೆಂದರೆ ಈ ಎರಡೂ ಮುಖ್ಯ ಹುದ್ದೆಗಳು. ಸಮಯ ನೀಡಬೇಕಾದ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು. ಪಿಸಿಬಿ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾ ಖಾತೆ ಎರಡೂ ಭಿನ್ನ. ಇದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಬೇಕು: ಎಂದು ಟೆಲೆಕಂ ಏಷ್ಯಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.