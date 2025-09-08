ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕದ ಸುಬ್ರಾಯನ್ ಅಕ್ರಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಶೈಲಿ ಆರೋಪದಿಂದ ದೋಷಮುಕ್ತ
Photo Credit: AFP
ದುಬೈ, ಸೆ. 7: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿನ ಅಕ್ರಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಶೈಲಿಗಾಗಿ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಪ್ರನೀಲನ್ ಸುಬ್ರಾಯನ್ರನ್ನು ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ಐಸಿಸಿ)ಯು ರವಿವಾರ ದೋಷಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಸುಬ್ರಾಯನ್ ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್ನಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು.
ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಬೌಲಿಂಗ್ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಣಕೈ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು, ಐಸಿಸಿಯ ಅಕ್ರಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮತಿಸಲಾಗಿರುವ 15 ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆಯೇ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದು ತಪಾಸಣೆಯ ವೇಳೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯು ಸಕ್ರಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಾಬೀತಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಸುಬ್ರಾಯನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕದ ಪರವಾಗಿ ಎರಡು ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಇದೇ ವರ್ಷ ನಡೆದಿವೆ. ಒಂದು, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ. ಈ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಅವರು ಒಟ್ಟು ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.