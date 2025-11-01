ಮೊದಲ ಅನಧಿಕೃತ ಟೆಸ್ಟ್: ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ‘ಎ’ ತಂಡ
ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ | Photo Credit : NDTV
ಬೆಂಗಳೂರು, ನ.1: ನಾಯಕ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅರ್ಧಶತಕದ(ಔಟಾಗದೆ 64, 81 ಎಸೆತ, 8 ಬೌಂಡರಿ, 2 ಸಿಕ್ಸರ್)ಬಲದಿಂದ ಭಾರತ ‘ಎ’ ತಂಡವು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ‘ಎ’ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ ಅನಧಿಕೃತ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3ನೇ ದಿನವಾದ ಶನಿವಾರ ಗೆಲ್ಲಲು 275 ಗುರಿ ಪಡೆದಿರುವ ಭಾರತ ‘ಎ’ ತಂಡವು ದಿನದಾಟದಂತ್ಯಕ್ಕೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 119 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಕೊನೆಯ ದಿನವಾದ ರವಿವಾರ ಗೆಲ್ಲಲು ಇನ್ನು 156 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ(6ರನ್), ದೇವದತ್ತ ಪಡಿಕ್ಕಲ್(5ರನ್)ಹಾಗೂ ಸುದರ್ಶನ್(12ರನ್)ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕಳಪೆ ಆರಂಭ ಪಡೆದಿದ್ದ ಭಾರತ ‘ಎ’ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪಂತ್ ಹಾಗೂ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್(28 ರನ್, 87 ಎಸೆತ)ಆಧಾರವಾದರು. ಈ ಜೋಡಿ 4ನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 87 ರನ್ ಸೇರಿಸಿ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿತು. ಪಂತ್ ತನ್ನ ಎಂದಿನ ಅಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಿಂದ ಗಮನಸೆಳೆದರು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ 30 ರನ್ ನಿಂದ ತನ್ನ 2ನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ‘ಎ’ ತಂಡವು ತನುಷ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್(4-26), ಅನ್ಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್(3-39)ಹಾಗೂ ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್(2-40)ದಾಳಿಗೆ ದಿಕ್ಕಾಪಾಲಾಗಿ 199 ರನ್ ಗೆ ಆಲೌಟಾಯಿತು. ಆಫ್ರಿಕಾದ ಪರ ಝುಬೇರ್ ಹಂಝಾ(37 ರನ್)ಹಾಗೂ ಲೆಸೆಗೊ ಸೆನೊಕ್ವಾನೆ(37 ರನ್)ಅಗ್ರ ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ನೀಡಿದರು.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ‘ಎ’ ತಂಡ ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 75 ರನ್ ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ 275 ರನ್ ಗುರಿ ನೀಡಿತು. ಶನಿವಾರ 3ನೇ ದಿನದಾಟದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 15 ವಿಕೆಟ್ ಗಳು ಪತನಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕೊನೆಯ ದಿನದ ಪಂದ್ಯವು ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ.