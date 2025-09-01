ಯು.ಎಸ್. ಓಪನ್ | ಅಲ್ಕರಾಝ್, ಜೊಕೊವಿಕ್, ಸಬಲೆಂಕಾ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಗೆ
ಅಲ್ಕರಾಝ್, ಜೊಕೊವಿಕ್ | PC : X
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಸೆ.1: ಕಾರ್ಲೊಸ್ ಅಲ್ಕರಾಝ್ ಹಾಗೂ ನೊವಾಕ್ ಜೊಕೊವಿಕ್ ರವಿವಾರ ಅರ್ಥರ್ ಅಶೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೇರ ಸೆಟ್ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯು.ಎಸ್. ಓಪನ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅರ್ಯನಾ ಸಬಲೆಂಕಾ ಕೂಡ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ಆಟಗಾರ ಅಲ್ಕರಾಝ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಅರ್ಥರ್ ರಿಂಡರ್ಕ್ನೆಚ್ರನ್ನು 7-6(4/3), 6-3, 6-4 ನೇರ ಸೆಟ್ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಮಣಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಸೋಲದೆ ತನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಕರಾಝ್ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಝೆಕ್ನ 20ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಜಿರಿ ಲೆಹೆಕಾರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಫ್ರೆಂಚ್ ನ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಅಡ್ರಿಯಾನ್ ಮನ್ನಾರಿನೊರನ್ನು 7-6(7/4), 6-4, 2-6, 6-2 ಸೆಟ್ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಲೆಹೆಕಾ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಸ್ಲಾಮ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಬಾರಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಬಿಯದ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಜೊಕೊವಿಕ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕರಹಿತ ಜರ್ಮನಿ ಆಟಗಾರ ಜಾನ್ ಲೆನಾರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಫ್ ರನ್ನು 6-3, 6-3, 6-2 ನೇರ ಸೆಟ್ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಮಣಿಸಿ ದಾಖಲೆಯ 25ನೇ ಗ್ರ್ಯಾನ್ ಸ್ಲಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಯಿಸುವತ್ತ ಚಿತ್ತ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜೊಕೊವಿಕ್ 109 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿ ಆಟಗಾರನ ವಿರುದ್ಧ ಆರಂಭಿಕ ಗೇಮ್ನಿಂದಲೇ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮೆರೆದರು.
ವಿಶ್ವದ 144ನೇ ರ್ಯಾಂಕಿನ ಸ್ಟ್ರಫ್ ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಯು.ಎಸ್. ಓಪನ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸುತ್ತು ತಲುಪಿದ್ದರು. ಆದರೆ, 7ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಜೊಕೊವಿಕ್ ಗೆ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು.
24 ಗ್ರ್ಯಾನ್ ಸ್ಲಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಒಡೆಯ ಜೊಕೊವಿಕ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ 4ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಟೇಲರ್ ಫ್ರಿಟ್ಝ್ರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರಿಟ್ಝ್ ಅವರು 98 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿರುವ ಅಂತಿಮ-16ರ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಝೆಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಥಾಮಸ್ ಮಚಾಕ್ ರನ್ನು 6-4, 6-3, 6-3 ನೇರ ಸೆಟ್ ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಮಣಿಸಿದರು.
ಟೇಲರ್ ಫ್ರಿಟ್ಜ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಏಕೈಕ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಜೊಕೊವಿಕ್ರಿಂದ ಕಠಿಣ ಸವಾಲು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೊಕೊವಿಕ್ ಅವರು ಫ್ರಿಟ್ಝ್ ವಿರುದ್ಧ ಈ ತನಕ ಆಡಿರುವ ಎಲ್ಲ 10 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬಲೆಂಕಾ ಅವರು ಸ್ಪೇನ್ ನ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ ಬುಕ್ಸಾರನ್ನು 6-1, 6-4 ಸೆಟ್ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಿದರು.ಮೂಲತಃ ಮೊಲ್ಡೋವಾದ ವಿಶ್ವದ ನಂ.95ನೇ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ ಅವರು ಸಬಲೆಂಕಾ ಅವರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗೇಮ್ ಎದುರು ಮಂಕಾದರು.
ಸಬಲೆಂಕಾ ಅವರು ಹಿಂದಿನ ತನ್ನ 12 ಗ್ರ್ಯಾನ್ಸ್ಲಾಮ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸುತ್ತಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.
‘‘ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮೈದಾನದ ಒಳಗೆ ಹಾಗೂ ಹೊರಗಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಠಿಣ ಶ್ರಮದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ’’ ಎಂದು ಸಬಲೆಂಕಾ ಹೇಳಿದರು.
ಸಬಲೆಂಕಾ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಝೆಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಮರ್ಕೆಟಾ ವೊಂಡ್ರೊಸೋವಾರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 2023ರ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ವೊಂಡ್ರೊಸೋವಾ ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 9ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಎಲೆನಾ ರೈಬಾಕಿನಾರನ್ನು 6-4, 5-7, 6-2 ಸೆಟ್ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಮಣಿಸಿದರು.
ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕರಹಿತ ಝೆಕ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಬಾರ್ಬೊರ ಕ್ರೆಜ್ಸಿಕೋವಾ ಅವರು ಮೊದಲ ಸೆಟ್ ಸೋಲಿನಿಂದ ಪುಟಿದೆದ್ದು ಟೇಲರ್ ಟೌನ್ಸೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 1-6, 7-6)1/13), 6-3 ಸೆಟ್ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಶಕ್ತರಾದರು.
ಕ್ರೆಜ್ಸಿಕೋವಾ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಜೆಸ್ಸಿಕಾ ಪೆಗುಲಾರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಯು.ಎಸ್. ಓಪನ್ನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಪೆಗುಲಾ ತಮ್ಮದೇ ದೇಶದ ಅನ್ ಅವರನ್ನು 6-1 6-2 ನೇರ ಸೆಟ್ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸದೆಬಡಿದರು.