ಯುಎಸ್ ಓಪನ್: ಅಲ್ಕರಾಝ್ ಗೆ ಆರನೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಕಿರೀಟ
PC: x.com/MirrorSport
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಟಗಾರ ಜೆನ್ನಿಕ್ ಸಿನ್ನರ್ ಅವರನ್ನು 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದ ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಅಲ್ಕರಾಝ್ ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಭಾನುವಾರ ಅರ್ಧಗಂಟೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಕರಾಝ್ ಎರಡನೇ ಯುಎಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು ಹಾಗೂ ಇದು ಅವರ ಆರನೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗೆ ಜನಸಮೂಹದಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು.
ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಮೂಲಕ 22 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಲ್ಕರಾಝ್ ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ವನಂಬರ್ ವನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಸಿನ್ನರ್ ಅವರಿಂದ ಕಸಿದುಕೊಂಡರು. 2023ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಕರಾಝ್ ಅಗ್ರ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಅವರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸತತ 27 ಪಂದ್ಯಗಳ ಗೆಲುವು ಕೂಡಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಯಿತು.
"ನಾನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸೋಲಿನ ಬಳಿಕ ಸಿನ್ನರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಸಿದರು. ಇದು ಕಳೆದ ಜೂನ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಕರಾಝ್ ಗೆ ಸೋತ ಬಳಿಕ ಸಿನ್ನರ್ ಗೆ ಅಲ್ಕರಾಝ್ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡನೇ ಸೋಲಾಗಿದೆ.