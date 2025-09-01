ಯು.ಎಸ್. ಓಪನ್ | ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಜೊಕೊವಿಕ್
ನೊವಾಕ್ ಜೊಕೊವಿಕ್ | PC : X \ @DjokerNole
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಸೆ.1: ಯು.ಎಸ್. ಓಪನ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ-16ರ ಸುತ್ತನ್ನು ತಲುಪುವುದರೊಂದಿಗೆ ನೊವಾಕ್ ಜೊಕೊವಿಕ್ ತನ್ನ 38ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜೊಕೊವಿಕ್ ಒಂದೇ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 4 ಗ್ರ್ಯಾನ್ಸ್ಲಾಮ್ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ ಹಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಆಟಗಾರನೆಂಬ ಹಿರಿಮೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.
ಜಾನ್-ಲೆನಾರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಫ್ ವಿರುದ್ಧ 6-3, 6-3 6-2 ಸೆಟ್ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಜಯಶಾಲಿಯಾದ ಜೊಕೊವಿಕ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಸ್ಲಾಮ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 64ನೇ ಬಾರಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಖಲೆಯ 25ನೇ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಸ್ಲಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘‘ನಾನು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಡುತ್ತೇನೆಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತೀ ಪಂದ್ಯವೂ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾದುದು. ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲು ಬಯಸುವೆ’’ ಎಂದು ಆರ್ಥರ್ ಅಶೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದ ನಂತರ ಜೊಕೊವಿಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.
4 ಬಾರಿ ಯು.ಎಸ್. ಓಪನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವ ಜೊಕೊವಿಕ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಬಲ ಭುಜದ ನೋವಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು ಫಿಸಿಯೋರಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೂ ಒಳಗಾದರು.