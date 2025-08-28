ಸಿಂಕ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕಪ್: ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ವೆಸ್ಲಿ ಸೋ
ವೆಸ್ಲಿ ಸೋ | PC: X \ @STLChessClub
ಸೇಂಟ್ ಲೂಯಿಸ್ (ಅಮೆರಿಕ), ಆ. 28: ಅಮೆರಿಕದ ಸೇಂಟ್ ಲೂಯಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2025 ಸಿಂಕ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಚೆಸ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಗ್ರಾಂಡ್ಮಸ್ಟರ್ ವೆಸ್ಲಿ ಸೊ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ನಾಟಕೀಯ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯ ಮತ್ತು ಮೂರು ಪ್ಲೇಆಫ್ ಗಳ ಬಳಿಕ ಅವರು ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು.
ಪ್ಲೇಆಫ್ನಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಕಂಡ ಭಾರತದ ಆರ್. ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ರನ್ನರ್ಸ್-ಅಪ್ ಆದರು.
ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಬಿಯಾನೊ ಕರುವಾನ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನಿಯಾದರು.
ಒಂಭತ್ತನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಿನ ದಿನದ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನಿಗಳಾದ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಮತ್ತು ಕರುವಾನ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಲೆವನ್ ಅರೋನಿಯನ್ ಮತ್ತು ಡಿ. ಗುಕೇಶ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆಗ ಅವಕಾಶವೊಂದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ವೆಸ್ಲಿ ಸೋ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಝ್ಬೆಕಿಸ್ತಾನದ ನೊಡಿರ್ಬೆಕ್ ಅಬ್ದುಸತ್ತಾರೊವ್ ರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.
ಒಂದನೇ ಪ್ಲೇಆಫ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ, ಕರುವಾನ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಗಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಎರಡನೇ ಪ್ಲೇಆಫ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ, ವೆಸ್ಲಿ ಸೋ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಮೂರನೇ ಪ್ಲೇಆಫ್ನಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಲಿ ಸೋ, ಕರುವಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಡ್ರಾಗೊಳಿಸಿ ಸಿಂಕ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕಪ್ ನ್ನು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡರು.