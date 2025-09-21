ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಮೊದಲು 40 ನಿಮಿಷಗಳ ಶ್ರದ್ದಾಂಜಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಸಜ್ಜು
PTI Photo
ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ, ಸೆ.21: ಮಹಿಳೆಯರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿಂಗ್ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ 52ರ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಸ್ಸಾಂನ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ಝುಬೀನ್ ಗರ್ಗ್ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ದಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು 40 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ತೆರಳಿದ್ದಾಗ ಗರ್ಗ್ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು.
ವಿಶ್ವಕಪ್ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ವೇಳೆಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಮುದಾಯವು ಗರ್ಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೇವಜಿತ್ ಸೈಕಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘‘ಝುಬೀನ್ ಗರ್ಗ್ ನಿಧನದ ನಂತರ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಮಡುಗಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಹಬಂದಿಗೆ ತರಲು ಅಸ್ಸಾಂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಬಿಸಿಸಿಐ, ವಿಶ್ವಕಪ್ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ದಾಂಜಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲು ಬಯಸಿವೆೆ. ಇದು ಝುಬೀನ್ಗೆ ನಾವು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಶ್ರದ್ದಾಂಜಲಿ’’ ಎಂದು ಸೈಕಿಯಾ ಹೇಳಿದರು.