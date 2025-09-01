ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್: ವಿಜೇತ ತಂಡಕ್ಕೆ 39.55 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಹುಮಾನ
PC | thehindu.com
ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ, ಸೆ.1: ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಜಂಟಿ ಆತಿಥ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 2025ರ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ನರು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೊತ್ತದ ಬಹುಮಾನ ಗಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜೇತರಿಗೆ ನೀಡುವ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತವನ್ನು 11.65 ಕೋಟಿ ರೂ.ಯಿಂದ 39.55 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್(ಐಸಿಸಿ)ಸೋಮವಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ 13ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 30ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. 8 ತಂಡಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತ ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ(2022)ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯು ಒಟ್ಟು 13.88 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್(122.5 ಕೋ.ರೂ.) ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು 2022ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಝಿಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು 4 ಪಟ್ಟು ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. 2022ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ 3.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಏರಿಕೆಯು 2023ರ ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಒಟ್ಟು ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತವನ್ನು(ಸುಮಾರು 88.26 ಕೋ.ರೂ.) ಮೀರಿಸಿದೆ. ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ 10 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. 2023ರ ಪುರುಷರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವು 32.35 ಕೋ.ರೂ. ಗಳಿಸಿತ್ತು.
2025ರಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗುವ ತಂಡವು 4.48 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಜೇಬಿಗಿಳಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದ 1.32 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಬಹುಮಾನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿ ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ತಂಡವು 2.24 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್(19.77 ಕೋ.ರೂ.) ಬಹುಮಾನ ಗೆಲ್ಲಲಿದೆ. ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಲುವ ತಂಡಗಳು ತಲಾ 1.12 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್(9.89 ಕೋಟಿ ರೂ.) ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿವೆ. 2022ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತ ತಂಡಗಳಿಗೆ 2.65 ಕೋ.ರೂ. (300,000 ಡಾಲರ್) ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ತಂಡಗಳು 30.29 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಂಪಾದಿಸಲಿವೆ. 5 ಹಾಗೂ 6ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ತಂಡಗಳಿಗೆ 62 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದೊರೆಯಲಿದೆ. 7 ಹಾಗೂ 8ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ತಂಡಗಳು 24.71 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಂಪಾದಿಸಲಿವೆ. ಭಾಗವಹಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡಗಳಿಗೆ 22 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಿಗಲಿದೆ.
‘‘ಈ ಘೋಷಣೆಯು ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತದ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವು ಒಂದು ಹೆಗ್ಗುರುತಿನ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕ್ರೀಡೆಯ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಈ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಪುರುಷರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸರಳ ಸಂದೇಶ ವನ್ನು ನಾವು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ’’ ಎಂದು ಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯ್ ಶಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಈ ಬಾರಿಯ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಐದು ತಾಣಗಳಾದ-ಭಾರತದ ಗುವಾಹಟಿ, ಇಂದೋರ್, ನವಿ ಮುಂಬೈ, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ತನ್ನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದೆ.