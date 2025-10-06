ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್: ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು 88 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದ ಭಾರತ
PC: x.com/IndiaToday
ಕೊಲಂಬೊ: ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಭಾರತದ ವನಿತೆಯರು 88 ರನ್ ಗಳ ಭಾರಿ ಅಂತರದಿಂದ ಜಯಿಸಿದರು. ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದ ಗೆಲುವಿನ ಮೂಲಕ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧದ ಅಜೇಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಭಾರತ 12-0 ಗೆ ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ನಿಧಾನ ಗತಿಯ ಪಿಚ್ ನಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ದಿಯೋಲ್ ಅವರ 46 ಹಾಗೂ ರಿಚಾ ಘೋಷ್ ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ (20 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 35) ನೆರವಿನಿಂದ ಭಾರತ 247 ರನ್ ಗಳ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮೊತ್ತ ಕಲೆ ಹಾಕಿತು. ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಗೌಡ್ (3/20) ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಗ್ರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕ್ರಮಾಂಕವನ್ನು ಮುರಿದರೆ, ಮಧ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ಕ್ರಮಾಂಕವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಿದ್ರಾ ಅಮೀಮ್ (106 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 81) ದಿಟ್ಟ ಹೋರಾಟದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ 159 ರನ್ ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು.
248 ರನ್ ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಆಘಾತ ಅನುಭವಿಸಿ 26 ರನ್ ಗಳಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆದರೆ ಸಿದ್ರಾ ಹಾಗೂ ನತಾಲಿಯಾ ಪರ್ವೇಜ್ (33) ನಡುವಿನ 69 ರನ್ ಗಳ ಜತೆಯಾಟ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿತು. ಆದರೆ 4ನೇ ವಿಕೆಟನ್ನು 95 ರನ್ ಗಳಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇ ಇಲ್ಲ.
ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಎದುರಾಳಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹಸ್ತಲಾಘವ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು, ಟಾಸ್ ವಿವಾದ, ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆ, ಪಾಕ್ ಆರಂಭ ಆಟಗಾರ್ತಿಯ ರೋಚಕ ರನೌಟ್ ಹೀಗೆ ಹಲವು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ನಾಟಕೀಯ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಪಂದ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು.