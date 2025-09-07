ವಿಶ್ವ ಬಿಲ್ಗಾರಿಕೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಸ್ | ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪುರುಷರ ತಂಡ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ
Photo: X/@india_archery
ಗ್ವಾಂಗ್ಜೂ, ಸೆ. 7: ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯದ ಗ್ವಾಂಗ್ಜೂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವ ಬಿಲ್ಗಾರಿಕೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರವಿವಾರ ಭಾರತೀಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪುರುಷರ ತಂಡವು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದೆ.
ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ, ರಿಶಭ್ ಯಾದವ್, ಅಮನ್ ಸೈನಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮೇಶ್ ಫುಗೆ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಭಾರತೀಯ ತಂಡವು ತನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು ಹಾಗೂ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು 235-233 (57-59, 60-58, 59-59, 59-57) ಅಂಕಗಳಿಂದ ಪರಾಭವಗೊಳಿಸಿತು.
ಮಿಶ್ರ ತಂಡ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ರಿಶಭ್ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿ ವಿ. ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಖಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದರು. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ, ಸಾನ್ ಡಿ ಲಾಟ್ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ ಶ್ಲೋಸರ್ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ತಂಡವು ಭಾರತೀಯ ಜೋಡಿಯನ್ನು 157-155 (38-39, 39-37, 40-40, 40-39) ಅಂಕಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು.
