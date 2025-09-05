ವಿಶ್ವ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್: ಸುಮಿತ್, ನೀರಜ್ ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾ.ಫೈನಲ್ ಗೆ
PC : X
ಚೆನ್ನೈ, ಸೆ.5: ವಿಶ್ವ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಿತ್ ಕುಂಡು ಹಾಗೂ ನೀರಜ್ ಫೋಗಟ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪುರುಷರ 75ಕೆಜಿ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರ 65 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.
ಲಿವರ್ಪೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಅಂತಿಮ-32ರ ಸುತ್ತಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಿತ್ ಜೋರ್ಡಾನ್ನ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಲ್ ಹುಸೇನ್ರನ್ನು 5-0 ಅಂತರದಿಂದಲೂ, ನೀರಜ್ ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ಟಾ ಕೊವಾಲೈನೆನ್ ರನ್ನು 3-2 ಅಂತರದಿಂದ ಮಣಿಸಿದರು.
ಸುಮಿತ್ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಲ್ಗೇರಿಯದ ಪ್ಯಾರಿಸ್ಒಲಿಂಪಿಯನ್ ರಾಮಿ ಕಿವಾನ್ರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
